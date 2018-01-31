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  • В прошлом году полиция задержала около 6500 нетрезвых водителей

В прошлом году полиция задержала около 6500 нетрезвых водителей

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ФОТО: Martin Ilustrumm

За прошлый год полицейские задержали около 6500 нетрезвых водителей, по сравнению с позапрошлым годом их число сократилось почти на 900 человек.

В прошлом году полиция задержала 6439 нетрезвых водителей, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. В 2016 году полиция задержала 7324 нетрезвых водителей. Тем самым, в прошлом году число задержанных нетрезвых водителей сократилось в годовом сравнении на 885 человек.

В 2015 году полиция задержала 7901 нетрезвого водителя, а в 2014 году - 7904.

В 1285 случаях задержания нетрезвых водителей в прошлом году содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,1-0,24 мг/л. В 2563 случаях оно составляло 0,25-0,74 мг/л, а в 2351 случае оно превышало 74 мг/л.

В позапрошлом году в 1642 случаях содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составляло 0,1-0,24 мг/л, в 2860 случаях - 0,25-0,74 мг/л, а в 2822 случаях оно превышало 74 мг/л.

В прошлом году полиция задержала 240 находившихся в состоянии наркотического опьянения водителей, в позапрошлом году - 251, в 2015 году - 279, а в 2014 году - 182.

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