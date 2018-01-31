В прошлом году полиция задержала около 6500 нетрезвых водителей

В прошлом году полиция задержала 6439 нетрезвых водителей, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. В 2016 году полиция задержала 7324 нетрезвых водителей. Тем самым, в прошлом году число задержанных нетрезвых водителей сократилось в годовом сравнении на 885 человек.

В 2015 году полиция задержала 7901 нетрезвого водителя, а в 2014 году - 7904.

В 1285 случаях задержания нетрезвых водителей в прошлом году содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,1-0,24 мг/л. В 2563 случаях оно составляло 0,25-0,74 мг/л, а в 2351 случае оно превышало 74 мг/л.

В позапрошлом году в 1642 случаях содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составляло 0,1-0,24 мг/л, в 2860 случаях - 0,25-0,74 мг/л, а в 2822 случаях оно превышало 74 мг/л.