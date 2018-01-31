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  • Мадисон: EKRE будет добиваться отзыва подписи под пограндоговором с Россией

Мадисон: EKRE будет добиваться отзыва подписи под пограндоговором с Россией

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Яак Мадисон.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Консервативная народная партия (EKRE) будет стремиться получить в следующем составе парламента 20 мандатов, став третьей по значению политической силой в Эстонии, а одним из условий консерваторов для вхождения в правительство будет отзыв подписи под договором о российско-эстонской границе. 

Зампред EKRE Яак Мадисон в интервью журналисту ERR Айнару Рууссаару в программе "Otse Uudistemajast" также заявил, что EKRE заранее не исключает сотрудничества ни с одной политической силой в Эстонии, в том числе с Партией реформ, если она будет согласна с требованиями консерваторов.

"Партии реформ следует отказаться от согласия со следующей программой перераспределения мигрантов. Им следует согласиться с тем, что закон о совместном проживании не будет применяться. А также с тем, что Тартуский мирный договор [1920 года между Эстонской Республикой и РСФСР - прим. ред.] продолжит действовать, а поставленная на настоящий момент подпись под эстонско-российским пограндоговором будет отозвана и начаты новые переговоры", - сказал зампред EKRE.

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