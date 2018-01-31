В Ивангороде часть Наровы оградили забором от рыбаков
31 января 2018 г., 17:46
В Ивангороде пограничники устанавливают забор вдоль приграничной реки от моста "Дружба" до гидроэлектростанции, чтобы перекрыть доступ к реке рыбакам, поскольку в этом месте лов рыбы запрещен круглый год.
Сейчас установлено примерно 200 метров металлического ограждения: от моста "Дружба" и до крепости "Ивангород". С другой стороны крепости и до гидроэлектростанции никаких заборов нет, сообщает портал Rus.err.ee.
Несмотря на установленные запреты на вылов рыбы в реке, ивангородцы до сих пор продолжали рыбачить.