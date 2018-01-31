В Казахстане женщина кастрировала во время ролевых игр ухажера, который нахваливал в SMS-переписке другую

Уголовное наказание грозит 37-летней женщине. После расправы она сама доставила пострадавшего на своем автомобиле в городскую больницу N2 Астаны. Затем она была задержана сотрудниками правоохранительных органов, пишет Nur.kz .

По предварительным данным, 21 января подозреваемая находилась у себя дома вместе с бойфрендом. В сотовом телефоне мужчины она обнаружила SMS, отправленное его сестре. В этом послании ухажер "хвалил" свою знакомую Карину. Также в смартфоне мужчины подозреваемая нашла фотографии девушек.

Ревнивая возлюбленная заподозрила мужчину в измене и придумала изощренную месть. Она предложила избраннику сыграть в сексуальную ролевую игру. Получив согласие, женщина связала потерпевшего четырьмя шарфами по рукам и ногам, приковав его к кровати. Затем она насильно положила в рот мужчины две таблетки, предположительно снотворного действия.

Спустя время, в 2:00, женщина спустила с потерпевшего штаны и стала предъявлять ему претензии по поводу общения с другой девушкой. "Алюминиевой палкой она стала наносить удары в область груди, лица и головы по лежавшему на кровати в беспомощном состоянии мужчине", - цитирует NewTimes.kz материалы уголовного дела, опубликованные в соцсетях.

Злоумышленница взяла три ампулы лидокаина и шприц, а потом сделала инъекции в паховую зону, вокруг полового члена мужчины. Скальпелем ревнивица стала делать надрезы в области мошонки. Затем она перетянула ниткой семенные канатики и вырезала тестикулы. При попытке зашить мошонку началось сильное кровотечение. Тогда оскопившая своего возлюбленного женщина посадила его в автомобиль и отвезла в клинику.

В справке, подготовленной врачами больницы N2, указано, что у мужчины имеются телесные повреждения в виде колото-резаного ранения мошонки полового органа и ампутации яичек.

В Департаменте внутренних дел Астаны и в городском суде комментировать уголовное дело отказались, сославшись на 201-ю статью УПК Казахстана: "данные досудебного расследования не подлежат разглашению".