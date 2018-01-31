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  • Уроженца Нарвы за преступления оторвали от материнского дома и выдворили в Россию

Уроженца Нарвы за преступления оторвали от материнского дома и выдворили в Россию

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Илья Смирнов

Через границу в Нарве выдворен местный гражданин России, успевший за свою молодую жизнь нагрешить в обоих странах. О том, каким шоком стало выдворение сына для его матери, написала нарвская газета "Виру проспект".

Александр Королев, 30-летний уроженец Нарвы, гражданин Российской Федерации, 22 января этого года был конвоирован для перехода эстонско-российской границы через погранпункт "Нарва-2", именуемый "Парусинка". Вернуться в родную Нарву Александр сможет лишь по истечении пяти лет.

Основанием для выдворения из Эстонии явилось решение Вируского уездного суда о признании вида на жительство Александра Королева недействительным на основании пункта 2 части 1 статьи 241 Закона об иностранцах. К границе он был доставлен на спецтранспорте из Вируской тюрьмы, где находился на протяжении последних 12 месяцев. Документы на погранпункте проверили, конвой доставил его в наручниках до середины пешеходного моста, наручники сняли… Ну, и, прощай, родная сторона, здравствуй, историческая родина!

Просто ушел в Россию

История Александра Королева, у которой оказался столь драматичный финал, складывалась на протяжении нескольких лет.

В 2013 году он решил порыбачить на пограничной реке со своим старшим братом и отправился к нему из Нарвы в Ивангород. Как и полагается на приграничной территории, прежде, чем выходить на катере, мужчины оставили свои координаты на погранзаставе. В тот день на реке поднялся ветер, и, вытаскивая сети, незадачливые рыбаки невольно нарушили российско-эстонскую границу. "Всего-то на 1 метр 28 см, - рассказывает об этом случае мать Нина Ивановна Королева, которая живет в Нарве. - Эстонские пограничники стали им махать руками, показывая, чтобы они причалили к берегу. Но ребятам показалось логичным вернуться на российский берег, откуда они отправлялись на рыбалку. Российские пограничники были уже оповещены своими эстонскими коллегами о незаконном нарушении границы. Старший сын сразу написал там объяснение, а Саша в этот же день отправился домой в Нарву. И на эстонском погранпункте его тут же задержали".

Состоялся суд. По приговору Вируского уездного суда Александр был признан виновным по статьям 258 и 199 Пенитенциарного кодекса (незаконное пересечение государственной границы Эстонской Республики и временной контрольной линии группой лиц с использованием транспортного средства в не предусмотренном для этого месте и кража, совершенная лицом, ранее совершившим кражу, разбой или присвоение). В качестве наказания по совокупности (к новому наказанию было добавлено и наказание по прошлому приговору суда от 26 сентября 2012 года, согласно которому на тот момент 24-летний Александр был признан виновным в попытке перемещения через границу таможенной территории Европейского Сообщества наркотического вещества, а именно, отростков конопли) Александру присудили 1 год и 6 месяцев тюремного заключения, которые заменили 1090 часами общественно-полезных работ. Но тогда Александр к чиновнику по криминальному надзору не явился, отрабатывать часы не стал и… просто ушел в Россию. 11 декабря 2013 года Вируский уездный суд вынес постановление об объявлении Александра Королева в розыск и выбрал в качестве меры пресечения взятие его под стражу. Что можно было осуществить, понятное дело, когда он даст о себе знать.

Увезли прямо с таможни

В России же с Александром приключилась новая история: за драку он попал в тюрьму. Два года Александр Королев отбывал наказание в исправительной колонии №5 в городе Металлострой Ленинградской области, досрочно освободился и год жил и работал в Ивангороде. "Он хорошо зарекомендовал себя на работе, больше никаких проблем с законом у него не было. Даже две специальности успел получить, - рассказывает мать Александра. - И когда Сашу сняли с учета, решил вернуться домой, в Нарву, конечно, зная, что в Эстонии ему придется отвечать за старое. Но то, что придется ТАК расплачиваться за свои ошибки, по самому большому счету, он, конечно, и предположить не мог".

"27 января прошлого (2017) года я пошла встречать сына на погранпункт, - вспоминает Нина Королева. - Стою, жду, а его все нет и нет. Потом мне говорят: у полиции к вашему сыну есть вопросы, поэтому его задержали. Ну, да, думаю, у Саши к этому времени истек срок действия ID-карты, но его должны впустить в страну, ведь у него был постоянный вид на жительство. Однако в этот же день прямо с таможни сына увезли в суд и приговорили к лишению свободы". В тюрьме Александр Королев находился с января 2017 года.

Погранпункт "Парусинка".

ФОТО: Илья Смирнов

Забила во все колокола

Когда Нина Ивановна узнала, что ее сына хотят лишить постоянного вида на жительство в Эстонии и отослать в Россию, гражданином которой он является, она забила во все колокола. Несчастная мать обратилась к адвокатам, стала звонить в Департамент полиции и погранохраны, пошла в Генконсульство России в Нарве, рассказала историю сына средствам массовой информации - в июле 2017 года в еженедельнике "МК-Эстония" был напечатан материал "Массовое явление? Очередного человека хотят лишить вида на жительство и выслать из страны", сюжет об Александре Королеве обсуждался в передаче "Русский вопрос" на Первом Балтийском канале.

"Думала даже о том, чтобы подать апелляцию в Суд по правам человека в Страсбурге, - замечает Нина Ивановна. - Но это слишком дорого, у меня таких денег нет".

Рассказывает, что общение с чиновниками часто вызывало немалые сложности: "Я, к сожалению, не говорю по-эстонски, мне не могут четко объяснить по-русски".

"После того, как Сашина история прозвучала в СМИ, мне стали звонить, писать из Таллинна, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы, ко мне стали приезжать люди и рассказывать свои истории. Это были родители, жены, бабушки, дедушки осужденных, которых либо уже выслали, либо готовят к высылке из страны. И россиян с печальными историями о выдворении из Эстонии очень много. Это и бизнесмены, и простые работяги, есть душевнобольные люди, и молодые, и в расцвете лет. Вы не представляете, чего я только ни наслушалась! Я никогда не могла предположить, что депортация из Эстонии российских граждан приняла массовый характер, - говорит Нина Королева. - В тюрьме, где сидел Саша, среди заключенных прошел слух, что около 200 человек с красными паспортами в ближайшее время могут депортировать в Россию. Но разве информация об этом где-то будет озвучена?! Среди людей, которых затронула эта проблема, существует мнение, что выдворение из Эстонии российских граждан - это месть за депортацию эстонцев в Сибирь".

«Считаю, это несправедливо»

"Конечно, мой сын не ангел, и очень прискорбно, что он сделал в своей жизни столько глупостей. Но, на мой взгляд, он искупил свою вину - отсидел в тюрьме за все свои хулиганства. Все его судимости погашены. Почему же о них опять вспомнили (даже то, что было много лет назад), и инкриминировали ему это, чтобы лишить постоянного вида на жительство и депортировать из страны, в которой он родился? Я считаю это несправедливым! - с негодованием говорит Нина Ивановна Королева. - Он не убийца и не насильник, он не совершил никаких тяжких преступлений".

"Я больной человек, суду было представлено медицинское заключение (подписали 14 врачей!), что я нуждаюсь в постоянном уходе. Два моих сына живут в Ивангороде, у них большие семьи, много своих забот. Поэтому у меня всегда была надежда только на Александра, который жил вместе со мной в Нарве,- продолжает женщина. - Порой он, может быть, как выражается сейчас молодежь, и безбашенный, влипает в разные истории, но в целом он хороший человек, в жизни от него не слышала плохого слова. Просто сердце кровью обливается, когда я думаю о будущем - и его, и своем".

И все же, смирившись с очевидным, деятельная Нина Ивановна руки не опустила. Побывала на приеме у мэров Ивангорода, Кингисеппа, съездила даже к губернатору Ленобласти. Говорит, узнала, что каждому, кто прибыл в Россию в результате выдворения из другой страны, положено единовременное пособие плюс 15 кг продуктов, 4 раза в год выдают сезонную одежду. Рассказывает, что сняла сыну жилплощадь в Ивангороде, снабдила всем необходимым. Сейчас для Александра главное - найти работу, считает мать. И надеется, что это у него получится.

Комментарий лейтенанта полиции Катрин Таммекун из службы по делам иностранцев миграционного бюро Департамента полиции и погранохраны:

"Вид на жительство, будь то срочный или постоянный вид на жительство, выдается для проживания в Эстонии. Законопослушным гражданам третьих стран, у которых есть законные основания для пребывании в Эстонии, нет никаких причин опасаться выдворения из страны. Если все документы такого иностранца в порядке, то вид на жительство действует до указанного на документе срока. Иными словами, самый верный способ сохранить вид на проживание в Эстонии - не совершать правонарушений и преступлений.

Вид на жительство в Эстонии может быть аннулирован Департаментом полиции и погранохраны, либо в продлении или предоставлении вида на жительство может быть отказано иностранцам, совершившим тяжкие преступления и имеющим гражданство другого государства. Такие граждане третьих стран, как правило, подлежат выдворению из Эстонии по отбытию ими тюремного заключения в страну, гражданином которого этот иностранец является. Выдворение из страны может быть также назначено судом в качестве дополнительного наказания за совершенное преступление. Такие решения принимаются исходя из интересов других жителей Эстонии, вне зависимости от их гражданства, для защиты их жизни и здоровья, а также общественного порядка в нашей стране".

Можно ли высылать из Эстонии не только граждан Российской Федерации, но и граждан других стран ЕС?

Кристин Раммус, пресс-секретарь Министерства юстиции: "Разъяснение можно найти в параграфе 54 Пенитенциарного кодекса, где сказано, что гражданина иностранного государства можно дополнительным наказанием выслать (вместе с запретом на въезд в страну сроком до 10 лет), если он признан виновным в совершении умышленного преступления.

Это распространяется и на граждан Евросоюза, которые также могут быть высланы из государства с запретом на въезд сроком до 10 лет.

Решение о лишении вида на жительство иностранца и его высылку принимается на основании критериев, сформулированных в практике Европейского суда по правам человека, учитывая тяжесть преступления, связь человека с государством, где он живет, и государством, гражданином которого он является". 

Российский дипломат не рекомендует, но информирует

Атташе Генерального консульства Российской Федерации в Нарве Александр Шматков - тот человек, в обязанности которого, помимо всего прочего, входит и посещение граждан России, которые находятся в Вируской тюрьме и обратились в Генконсульство с просьбами или вопросами. А также Александр Шматков ведет прием родственников заключенных. Была у него встреча и с Александром Королевым по поводу оформления и выдачи свидетельства на возвращение в РФ, а также с его матерью Ниной Королевой.

Александр Шматков: "В 90 процентах случаев, когда к нам обращаются родственники заключенных, поводом является реадмиссия (реадмиссия - это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства - ред.). Соглашение о реадмиссии между Российской Федерацией и Европейским Союзом было заключено в 2006 году. По этому соглашению Россия принимает обратно на свою территорию граждан России, которые постоянно проживали в ЕС, но не выполнили условия проживания (или въезда) той или иной страны Евросоюза, в данном случае мы говорим об Эстонии.

Наверное, нетрудно догадаться, что самый тонкий и сложный вопрос - что понимать под словом "условия" и как это трактовать. Однако существует Резолюция 2625 Генеральной ассамблеи ООН от 1970 года, где прописан принцип невмешательства в дела, входящие в компетенцию любого другого государства. Соответственно, запрещать или разрешать проживание гражданина другого государства на своей территории - это решение (компетенция) эстонских органов власти. Но надо учитывать, что есть еще один документ - Рекомендация комитета министров Совета Европы относительно обеспечения безопасности проживания долгосрочных мигрантов от 13 сентября 2001 года. Вот три международных основополагающих документа, на которые опирается практика проживания иностранцев в другой стране или их реадмиссии.

Со своей стороны могу высказать рекомендацию тем, кто попал в сложную ситуацию: как только возникает вопрос о возможной реадмиссии, сразу обращайтесь к адвокатам, не затягивайте с этим. Лучше всего - до того, как будет принято решение суда. К сожалению, люди приходят к нам на прием, как правило, тогда, когда решение суда или Департамента полиции и погранохраны уже вынесено и сроки обжалования уже пропущены.

Посольством Российской Федерации в Эстонии и  Генеральным консульством Российской Федерации в Нарве подготовлен список адвокатов Эстонии, адвокатских бюро и юридических фирм, которые сообщили о своей готовности оказывать гражданам РФ юридические услуги на территории Эстонской Республики. С ним можно познакомиться на сайте Генерального консульства РФ в Нарве, он даже разбит по городам. Данный список носит исключительно справочно-информационный характер и не является нашей рекомендацией. Решение обратиться к адвокатам или организации из этого списка гражданин РФ принимает самостоятельно".

* По данным МВД, в 2015 году из Эстонии было выслано 157 иностранцев, в 2016 году - 153, в 2017 году - 165. В основном высланными были граждане России, Украины, Вьетнама и Белоруссии.

* По данным Министерства юстиции, сегодня в трех тюрьмах Эстонии отбывают наказания 141 гражданин Российской Федерации.

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