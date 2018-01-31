Уроженца Нарвы за преступления оторвали от материнского дома и выдворили в Россию

Можно ли высылать из Эстонии не только граждан Российской Федерации, но и граждан других стран ЕС?

Кристин Раммус, пресс-секретарь Министерства юстиции: "Разъяснение можно найти в параграфе 54 Пенитенциарного кодекса, где сказано, что гражданина иностранного государства можно дополнительным наказанием выслать (вместе с запретом на въезд в страну сроком до 10 лет), если он признан виновным в совершении умышленного преступления.

Это распространяется и на граждан Евросоюза, которые также могут быть высланы из государства с запретом на въезд сроком до 10 лет.

Решение о лишении вида на жительство иностранца и его высылку принимается на основании критериев, сформулированных в практике Европейского суда по правам человека, учитывая тяжесть преступления, связь человека с государством, где он живет, и государством, гражданином которого он является".