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  • В США поезд с конгрессменами врезался в грузовик: один человек погиб (фото)

В США поезд с конгрессменами врезался в грузовик: один человек погиб (фото)

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ФОТО: Zack Wajsgrasu/AP

В США поезд Amtrak, в котором находились конгрессмены Республиканской партии, направлявшиеся на ежегодную партийную конференцию в Западной Вирджинии, врезался в грузовик в районе города Крозэ, сообщает портал Newsru.com

ФОТО: Zack Wajsgrasu/AP

По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек. Его личность уточняется. При этом насколько известно, никто из политиков, находившихся в поезде, не пострадал, сообщает The Washington Post.

По словам конгрессмена Грега Уолдена, поезд столкнулся с мусоровозом на железнодорожных путях. Он добавил, что пассажиры с медицинским образованием сразу после инцидента бросились оказывать помощь людям, находившимся в грузовике. 

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