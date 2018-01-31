В США поезд с конгрессменами врезался в грузовик: один человек погиб (фото)
31 января 2018 г., 20:19
В США поезд Amtrak, в котором находились конгрессмены Республиканской партии, направлявшиеся на ежегодную партийную конференцию в Западной Вирджинии, врезался в грузовик в районе города Крозэ, сообщает портал Newsru.com.
По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек. Его личность уточняется. При этом насколько известно, никто из политиков, находившихся в поезде, не пострадал, сообщает The Washington Post.
По словам конгрессмена Грега Уолдена, поезд столкнулся с мусоровозом на железнодорожных путях. Он добавил, что пассажиры с медицинским образованием сразу после инцидента бросились оказывать помощь людям, находившимся в грузовике.