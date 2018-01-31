Россия - США: дальше будет только хуже

Экономические войны

Идея создания наднационального правящего класса по ряду причин не осуществилась. И Америка, бывшая флагманом глобализационного подхода, теперь становится локомотивом подхода противоположного.

"Что сказал Трамп в Давосе? - Для меня Америка превыше всего, и пусть для вас всех ваши страны будут превыше всего, - напоминает Федор Лукьянов. -Дескать, тогда мы и найдем новые, взаимовыгодные методы сотрудничества. А это прямой путь к экономическим войнам, в которых санкции - один из самых действенных инструментов".

Частные и государственные интересы не только в России или в Китае, но и в более рыночно-ориентированных государствах сходятся все ближе - скажем, во время финансового кризиса 2008 года рыночные институты спасали в основном за счет налогоплательщика.

Намечающаяся сегодня дальнейшая фрагментация глобального экономического пространства с большой долей вероятности приведет к дальнейшему сплочению государства и частного сектора в рамках одной страны.

Россия не готова к экономическим войнам с крупными соперниками - США или Китаем, да и с крупными европейскими странами, не говоря уже об объединенной мощи Евросоюза. Правда, в силу своего невысокого, по сравнению с западными странами, уровня экономического развития Россия более устойчива к экономическому давлению.

Новый виток антиглобализационной политики, начатый Трампом, делает противостояние США и Китая практически неизбежным. Собственно, на разных уровнях оно уже идет. Да и не только с Китаем: когда правительство США начинает рассматривать Германию не как главного союзника в Европе, а как конкурента на рынке легковых автомобилей, это, согласитесь, новое слово в послевоенном устройстве мира.

Те же и Китай

Россия в принципе не возражает против восстановления отношений с Западом - на условиях паритета с другими "великими державами", которых не может быть много.

То есть в принципе Кремль готов принять систему отношений, основанную на своде правил, но только при условии, что определять эти правила для себя и всех остальных будет небольшое число акторов, в числе которых он видит и себя.

На таких условиях коллективный Запад сотрудничать с Россией, разумеется, не будет - хотя бы потому, что "новая Ялта" означает конец существующей системы правил и международных отношений. Правда, говоря о Западе, следует признать, что он теперь не тот, что был лет десять назад.

Европа, даже обремененная собственными проблемами, пока еще способна выступать сравнительно единым фронтом, хотя со временем это делать все труднее. В Штатах тоже нет единства в вопросах внешней политики, в том числе и в том, что касается России.

Видимость единства наблюдается в вопросе о санкциях, но ее нет в том, что касается определения места России в системе международных отношений. "Запад больше не может называться Западом с большой буквы", - констатирует Матьё Булегю.

Кремль пользуется сложившимся положением дел: в интервью Би-би-си директор ЦРУ Майк Помпео сказал, что снижения шпионской активности с российской стороны не наблюдается.

Помпео, кстати, отметил, не только Россию: по его словам, Пекин прикладывает не меньше усилий для оказания скрытого влияния на Запад, чем Москва. Причем речь идет не только о шпионаже, но и влиянии на американские компании с целью получить доступ на рынки Соединенных Штатов.

Глава ЦРУ считает, что экспансии Китая на Запад можно было бы противостоять эффективнее, если бы разные страны объединили усилия.