Трогающая до слез история: тяжелобольной эстонец рискует заражением, кормя себя через вену

Хейки неожиданно заболел осенью 2015 года. «Я работал два года в Швеции и летом вернулся в Эстонию, переехал, нашел работу по специальности», - рассказал он журналисту издания Puutepunkt.

В ноябре у мужчины начались нестерпимые боли в животе, и он вызвал скорую. Врач не предчувствовал ничего плохого, но все-таки отправил тогда еще 34-летнего мужчину на всякий случай на осмотр.

В течение следующих трех дней Хейки побывал в разных больницах, пока не попал в Ляэне-Таллиннскую. «Врач зашел утром в палату и сказал: парень, твоя тонкая кишка, кажется, умерла, - отметил Хейки , добавив, что его сразу предупредили, что будут оперировать и операция будет сложной, - Если останешься в живых, то не знаю, сможешь ли когда-нибудь еще есть, сказал мне врач».

Мужчину перевели в другую больницу. Очнулся он только через три недели после нескольких операций. Врачи пытались во время каждой операции сохранить по возможности большой участок кишки, но болезнь каждый раз наступала.

Когда мужчина очнулся после комы, то его стали кормить двумя способами: через кишку и через вену. Ел он сам, но специальный аппарат забирал все содержимое из желудка. Потом эту смесь фильтровали, обогащали различными веществами и закапывали в тонкую кишку. Кроме этого, мужчине через вену вводили специальный раствор.

В начале 2016 года мужчина еще раз впал в кому, а после того, как очнулся, то понял, что стоит перед выбором: либо любой ценой выбраться из больницы, либо надолго остаться тут, лежать под трубками.

В трудную минуту мужчине на помощь пришла бывшая девушка – Мария. В итоге здоровье Хейки стало поправляться, и его выписали из больницы.

С лета 2016 года мужчина питался в основном через вену. «Если быть более точным, то я ввожу питательный раствор с помощью специального насоса в венную артерию, которая находится рядом с сердцем. Однако раствор нравится бактериям и поэтому легко заразиться. Я уже несколько раз это переживал», - отметил он.

Кормление себя через вену в домашних условиях крайне редкое явление, но мужчина хотел жить самостоятельно и не зависеть от больницы. Поэтому он научился справляться со всеми сложностями.

С осени 2016 года он вновь вышел на работу – трудится по 4-5 часов в конторе, а остальное время дает консультации по телефону и интернету. Сейчас он кроме раствора может позволить себе и немного обычной еды.

Несмотря на то, что он все еще постоянно жалуется на недомогания, Хейки настроен оптимистично и прошлой осенью вновь поступил в университет.