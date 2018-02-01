Валерий Корб со скандалом получил звание почетного гражданина Кохтла-Ярве
31 января 2018 г., 21:47
На прошедшей в Кохтла-Ярве сессии городского собрания 13 депутатов из 25 проголосовало за присвоение лидеру местных центристов Валерию Корбу звания почетного гражданина города.
Голосование прошло со скандалом: в зале раздавали книгу "Бандитский Ида-Вирумаа", ходили с "иконой" с изображением Корба, сообщает портал Rus.err.ee.
Председатель горсобрания пригрозила вызвать полицию и вынуждена была сделать перерыв.
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