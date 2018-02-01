За минувшие сутки на «зебре» сбили трех человек

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки на дорогах страны на пешеходном переходе пострадали три человека.
В среду, 31 января, около 08.38 в Таллинне у дома номер 12 по Пирита-теэ 28-летний мужчина выбежал на нерегулируемый пешеходный переход, где его сбил легковой автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 57-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В тот же день около 16.59 еще одна авария произошла в Таллинне по адресу Акадеэмиа-теэ 14. Автомобиль BMW 530D под управлением 19-летнего мужчины сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 23-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу
В среду вечером около 17.41 поступило сообщение об аварии на улице Смуули. Автомобиль Mercedes-Benz E230, которым управлял 24-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 81-летнюю женщину. Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.