За минувшие сутки на «зебре» сбили трех человек

В среду, 31 января, около 08.38 в Таллинне у дома номер 12 по Пирита-теэ 28-летний мужчина выбежал на нерегулируемый пешеходный переход, где его сбил легковой автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 57-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В тот же день около 16.59 еще одна авария произошла в Таллинне по адресу Акадеэмиа-теэ 14. Автомобиль BMW 530D под управлением 19-летнего мужчины сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 23-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу