четверг, 1 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Для меня не существует границ – ни идеологических, ни национальных, ни географических"

Андрес Мустонен

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • За минувшие сутки на «зебре» сбили трех человек

За минувшие сутки на «зебре» сбили трех человек

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Urmas Luik

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки на дорогах страны на пешеходном переходе пострадали три человека.

В среду, 31 января, около 08.38 в Таллинне у дома номер 12 по Пирита-теэ 28-летний мужчина выбежал на нерегулируемый пешеходный переход, где его сбил легковой автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 57-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В тот же день около 16.59 еще одна авария произошла в Таллинне по адресу Акадеэмиа-теэ 14. Автомобиль BMW 530D под управлением 19-летнего мужчины сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 23-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу

В среду вечером около 17.41 поступило сообщение об аварии на улице Смуули. Автомобиль Mercedes-Benz E230, которым управлял 24-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 81-летнюю женщину. Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ