Ситуация на дорогах ухудшается: полиция просит водителей запастись временем

Первая половина дня на материке - со снегом, сильным ветром и метелью. В поступающей вслед за этим теплой воздушной массе осадки уже переходят в жидкую фазу, возрастет опасность гололеда. К вечеру непогода успокоится.

В четверг, 1 февраля, в Эстонии будет в основном облачно. Снег, мокрый снег, метель. На западе и юге Эстонии будет и дождь, гололед. Во второй половине дня, начиная с запада, вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный, южный 7-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с, с середины дня постепенно ослабеет и перейдет к юго-западному.

Температура воздуха составит от -2 до +3°C.

Майор полиции Департамента полиции и погранохраны Марти Магнус призывает всех участникво движения быть аккуратными. «При нынешних погодных условиях не стоит пытаться развить максимально разрешенную скорость движений. Езжайте спокойно, держите дистанцию и избегайте обгонов, поскольку дорога может быть скользкой, а видимость – ограниченной», - сказал Магнус.

При необходимости патрули Пыхьяской и Ляэнеской префектуры готовы выехать на шоссе для успокоения движения. «В этом году тяжелые аварии произошли на загородных трассах, где максимальная скорость движения составляет 90 км/ч», - сказал Марти Магнус.