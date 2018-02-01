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  • Ситуация на дорогах ухудшается: полиция просит водителей запастись временем

Ситуация на дорогах ухудшается: полиция просит водителей запастись временем

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ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня наша погода останется под влиянием активного циклона, перемещающегося с Северного моря на юг Швеции. Его ложбина пройдет через Эстонию с юга на северо-восток.

Первая половина дня на материке - со снегом, сильным ветром и метелью. В поступающей вслед за этим теплой воздушной массе осадки уже переходят в жидкую фазу, возрастет опасность гололеда. К вечеру непогода успокоится.

В четверг, 1 февраля, в Эстонии будет в основном облачно. Снег, мокрый снег, метель. На западе и юге Эстонии будет и дождь, гололед. Во второй половине дня, начиная с запада, вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный, южный 7-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с, с середины дня постепенно ослабеет и перейдет к юго-западному.

Температура воздуха составит от -2 до +3°C.

Майор полиции Департамента полиции и погранохраны Марти Магнус призывает всех участникво движения быть аккуратными. «При нынешних погодных условиях не стоит пытаться развить максимально разрешенную скорость движений. Езжайте спокойно, держите дистанцию и избегайте обгонов, поскольку дорога может быть скользкой, а видимость – ограниченной», - сказал Магнус.

При необходимости патрули Пыхьяской и Ляэнеской префектуры готовы выехать на шоссе для успокоения движения. «В этом году тяжелые аварии произошли на загородных трассах, где максимальная скорость движения составляет 90 км/ч», - сказал Марти Магнус.

По словам Магнуса, если по месту вашего жительства ситуация на дорогах неважная, стоит учитывать, что привычный маршрут может занять больше времени. «Шоссе – это не место для спешки. Водителям стоит запастись временем», - отметил он.

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