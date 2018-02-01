Названа причина исчезновения сейнера "Восток"

Росрыболовство сообщило, что специалисты ведомства подключатся к расследованию исчезновения рыболовецкого судна, пропавшего 25 января. На борту было 20 человек, все - граждане России. "По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за потери остойчивости судна в тяжелых погодных условиях - обледенении. При этом на грани риска находились еще около пяти судов. В климатических условиях - теплой воде и низкой температуре воздуха сильное испарение вызывает быстрое обледенение судов. Экипажи, которые боролись с процессом и обкалывали лед, дошли до укрытий", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

После исчезновения судна "Восток" создана комиссия, которая проверит соблюдение экипажами рыбопромысловых судов безопасности плавания в условиях обледенения. Отмечается, что комиссия подключится к расследованию исчезновения судна "Восток", представители Росрыболовства готовятся выехать в Южно-Сахалинск и Владивосток.

Сейчас в Росрыболовстве прорабатываются рекомендации и меры, предусматривающие введение ограничений на промысловые операции в чрезвычайных погодных условиях.

Отмечается, что ведомство считает необходимым продолжить поиски. К операции привлечены силы рыболовецкого флота. Всем воздушным и морским судам дано дополнительное оповещение об обследовании района предполагаемого кораблекрушения.

В четверг поиски планирует продолжить и авиация МЧС России.