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  • Пентагон выложил еще пять видео опасных маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика Aries

Пентагон выложил еще пять видео опасных маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика Aries

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Американский самолет P-3 Orion. Иллюстративное фото.

ФОТО: JASON REED/Reuters/Scanpix

Пентагон выложил еще пять видео опасных маневров Су-27 во время перехвата американского самолета-разведчика EP-3 Aries над Черным морем. Видео продолжительностью несколько секунд опубликованы в аккаунте 6-го флота ВМС США на YouTube.

Длительность роликов, заснятых с разных ракурсов, составляет от шести до одиннадцати секунд. В них, как сообщается, демонстрируется момент, когда Су-27 пересек траекторию полета EP-3, в результате чего тот попал в завихрение от реактивной струи истребителя, пишет Newsru.com.

Как отмечалось в ранее распространенном заявлении ВМС США, "перехват был определен как небезопасный в связи с тем, что Су-27 приблизился на пять футов (около 1,5 метра) и пересек траекторию полета EP-3, в результате чего EP-3 пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи Су-27".

Госдеп США назвал перехват российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем "грубым нарушением" международных норм и призвал Россию прекратить эти небезопасные действия, чтобы не создавать риски столкновения в воздухе.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что российский Су-27 с соблюдением всех норм безопасности перехватил над Черным морем американский ЕР-3Е Aries II. По данным ведомства, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная цель, приближавшаяся к воздушной границе России. На перехват был поднят Су-27. После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель вернулся на аэродром.

Посмотреть видео можно здесь.

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