Отругавшей чужого ребенка женщине удалось избежать суда

Когда 12 ноября прошлого года одна из жительниц Пярну ответила на звонок своего маленького сына, то услышала в трубку плач. Она поспешила на улицу, чтобы призвать к порядку обидчика, которым оказался десятилетний мальчик.

Маарья (имя изменено) схватила мальчика за одежду и стала его тряси. Затем она приложила кулак к подбородку ребенка и сильно толкнула кулаком лицо.

Когда десятилетний мальчик пришел домой у него на шее образовался синяк, а на подбородке – рубец. Родители обратились в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Маарья объяснила свое поведение тем, что обидчик постоянно приставал к ее сыну и якобы даже сломал его велосипед. Мама пострадавшего малыша заявила, что чаша терпения была переполнена.

Ситуация была непростая, так как в рамках уголовного дела надо было учитывать версии десятилетнего мальчика и матери, которые несколько отличались.

По словам прокурора Олгерда Петерселля, собранные в ходе следствия улики подтверждали версию подозреваемой.

21 декабря прокурор решил обратиться в суд с просьбой закрыть дело.

Прокурор отметил, что, несмотря на это решение, оправдания действиям Маарьи нет, поскольку насилие в отношении другого человека может быть оправданно только в случае самообороны.

Прокурор пришел к заключению, что маму, отчитавшую чужого ребенка, нет смысла наказывать в уголовном порядке. «В данном случае человек признал, что был неправ, поскольку выбрал неправильный способ для защиты своего ребенка», - отметил Петерселль.

15 января судья пярнуского уездного суда Ану Тамменийт решила, что в данном случае отсутствует общественный интерес, поэтому было решено закрыть дело по принципу оппортунитета. То есть доказано, что преступление было, но нет смысла человека наказывать.

Маарье пришлось заплатить судебные издержки.

Родители пострадавшего ребенка также предъявили гражданский иск, требуя от Маарьи 1500 евро за причиненный ребенку вред.

Судья признала, что насилие со стороны взрослого может вызвать у десятилетнего ребенка чувство страха, поэтому ему может потребоваться помощь психолога.