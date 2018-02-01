В Нарве падают цены на жилье

По мнению руководителя восточного региона Domus Kinnisvara Александра Богенса, рынок должно оживить строительство многоквартирных домов, однако оптимизма Богенсу это не внушает.

"Есть определенная доля населения Нарвы, которая нуждается в новом жилье и готова за это платить, но купят они эти квартиры или нет – сейчас очень сложно сказать", – отметил он.

В то же время член правления агентства по недвижимости Trianon Grupp OÜ Сергей Горлач считает, что с покупателями проблем не возникнет.

Сейчас средняя цена квадратного метра в Нарве – 418 евро. Наиболее популярны небольшие квартиры до 40 кв. метров.