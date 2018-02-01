Галерея: подведены итоги конкурса на звание "Лучший дом года"

По словам главного редактора журнала Kodukiri Малле Паюла, из водяной мельницы получился очень уютный загородный дом со старыми каменными стенами и видом на воду. «В дизайне интерьера использованы синие и серые оттенки, а также много предметов и вещей, произведенных в Эстонии. Семья также призывает других строить свои дома там, где оставило свой след предыдущее поколение».