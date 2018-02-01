Галерея: подведены итоги конкурса на звание "Лучший дом года"

Сегодня в Кадриоргском дворце подведены итоги 21-го конкурса "Лучший дом года", проводимого журналом Kodukiri. Первую премию в размере 3200 евро получили Хели и Энн Вескимяги, построившие свой дом на развалинах старой мельницы в волости Козе.
По словам главного редактора журнала Kodukiri Малле Паюла, из водяной мельницы получился очень уютный загородный дом со старыми каменными стенами и видом на воду. «В дизайне интерьера использованы синие и серые оттенки, а также много предметов и вещей, произведенных в Эстонии. Семья также призывает других строить свои дома там, где оставило свой след предыдущее поколение».
По словам члена жюри конкурса, дизайнера интерьера K-rautа Мерике Хирвоя, это яркий, при этом безопасный загородный дом, где встретились крепкие каменные стены, модные сочные тона и комплексный дизайн, основанный на семейных вкусах.