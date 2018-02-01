четверг, 1 февраля 2018 г.
EST
ENG
"И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!"

Мари Саат

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Тысяче жителей Эстонии выплачивали слишком большое пособие: ошибка обойдется государству в 70 000 евро

Тысяче жителей Эстонии выплачивали слишком большое пособие: ошибка обойдется государству в 70 000 евро

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

Департамент социального страхования в ходе проверки обнаружил, что в течение года более тысячи людям с ограниченными возможностями платили слишком большое пособие. Ошибка будет стоить государству более 70 000 евро, пишет Postimees.

«Пособие трудоспособных людей с ограниченными возможностями зависит от степени тяжести недостатка здоровья и области, в которой потеряна функциональность (например, передвижение, зрение, слух и т. д.) или имеется отклонение. Пособия для людей с ограниченными возможностями были рассчитаны в неправильном размере, поскольку система была налажена некорректно», - говорит пресс-секретарь Департамента социального страхования Кайли Уусмаа.

По ее словам, ошибка в инфосистеме была обнаружена в ходе проверки и на данный момент исправлена. В итоге было переплачено 73 426 евро.

Эта ошибка касается 1314 людей и максимально каждому человеку ежемесячно переплачивали семь евро. Уусмаа заверила, что от людей не будут требовать возврата переплаченных им сумм.  

Актуально

Читать также

НАВЕРХ