Тысяче жителей Эстонии выплачивали слишком большое пособие: ошибка обойдется государству в 70 000 евро

Департамент социального страхования в ходе проверки обнаружил, что в течение года более тысячи людям с ограниченными возможностями платили слишком большое пособие. Ошибка будет стоить государству более 70 000 евро, пишет Postimees.
«Пособие трудоспособных людей с ограниченными возможностями зависит от степени тяжести недостатка здоровья и области, в которой потеряна функциональность (например, передвижение, зрение, слух и т. д.) или имеется отклонение. Пособия для людей с ограниченными возможностями были рассчитаны в неправильном размере, поскольку система была налажена некорректно», - говорит пресс-секретарь Департамента социального страхования Кайли Уусмаа.
По ее словам, ошибка в инфосистеме была обнаружена в ходе проверки и на данный момент исправлена. В итоге было переплачено 73 426 евро.
Эта ошибка касается 1314 людей и максимально каждому человеку ежемесячно переплачивали семь евро. Уусмаа заверила, что от людей не будут требовать возврата переплаченных им сумм.