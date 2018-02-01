Тысяче жителей Эстонии выплачивали слишком большое пособие: ошибка обойдется государству в 70 000 евро

«Пособие трудоспособных людей с ограниченными возможностями зависит от степени тяжести недостатка здоровья и области, в которой потеряна функциональность (например, передвижение, зрение, слух и т. д.) или имеется отклонение. Пособия для людей с ограниченными возможностями были рассчитаны в неправильном размере, поскольку система была налажена некорректно», - говорит пресс-секретарь Департамента социального страхования Кайли Уусмаа.

По ее словам, ошибка в инфосистеме была обнаружена в ходе проверки и на данный момент исправлена. В итоге было переплачено 73 426 евро.