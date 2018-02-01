Катание на санках надолго приковало молодую мать к постели

Мерике нельзя сидеть. Только иногда стоять. Ходить она может только от кровати до туалета и обратно. Вместо того чтобы играть с пятилетним сыном или куда-нибудь поехать с семьей она вынуждена либо лежать, либо стоять, пишет Virumaa Teataja.

Именно сын был тем человеком, который сказал матери, что склон у Раквереского замка слишком опасный и с него нельзя съезжать на санках. Однако Мерике сына не послушала. Результат – перелом бедренной кости.

По словам Мерике, после инцидента она как-то смогла доехать на машине до дома и только потом вызвала скорую, которая увезла ее в больницу.

В больнице Мерике познакомилась с другой девушке – Маарьей-Лийз, история которой еще более необычная. Студентка Маарьей-Лийз является вдобавок членом правления фирмы BEST-Estonia. Она два раза принимала участие в зимних днях фирмы в Раквере и оба раза закончились для нее в больнице.

В прошлом году она поскользнулась на лестнице и приехала домой в Таллинн с ногой в гипсе. В этом году судьбоносной стала поездка на санках.

Первый раз Маарья-Лийз скатилась с горки без проблем, а вот вторая поездка закончилась для компании печально – без ссадин, синяков и ушибов не остался никто. Одному молодому человеку даже наложили на ногу гипс.

Больше всего не повезло Маарье-Лийз – что-то вспороло ей бок до самой ягодицы. К счастью, один из молодых людей учился на медика и смог закрыть рану, чтобы избежать сильного кровотечения.