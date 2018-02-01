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Забастовка на Раквереском мясокомбинате начнется 6 февраля

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Раквереский мясокомбинат.

ФОТО: Tairo Lutter

Состоявшиеся в четверг, 1 февраля, переговоры руководства фирмы-владельца Раквереского мясокомбината HKScan Estonia с профсоюзом не дали результата, и назначенная на 6 февраля забастовка состоится.

Руководство предприятия на переговорах не согласилось удовлетворить требование работников о повышении зарплаты, сообщает Rus.ERR со ссылкой на секретаря Центрального союза профсоюзов Артема Архангельского.

«Наше требование известно: повышение с 1 февраля зарплат на 16% до уровня 4,34 евро в час (брутто)», - сказал Архангельский перед началом переговоров и добавил, что дополнительно к этому - еще на 16% с июля до 5,03 евро в час (брутто).

Директор комбината Анне Мере сообщила после встречи с работниками, что, к сожалению, ей не была предоставлена информация о точном числе работников, которые все-таки примут участие в забастовке, что дало бы руководству возможность лучше реорганизовать работу.

Также ей непонятно, почему работники не согласны подождать с обсуждением своих требований о повышении зарплаты до второго квартала, когда на предприятии будет пересмотрена вся система зарплат.

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