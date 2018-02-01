Утративший доверие руководства Eesti Energia профсоюзный деятель выигрывает спор за спором, но доверие не восстанавливается

14 декабря прошлого года портал Rus.Postimees рассказал историю Ида-Вирумааского шахтера и доверенного лица профсоюза Юрия Грибовского. В результате выводов полиции, наказавшей Грибовского за якобы употребление наркотиков, он был уволен из концерна Eesti Energia с формулировкой «за утрату доверия». Тогда поводом для публикации стало решение Вируского уездного суда, который усомнился в выводах следствия, отменил постановление о наказании и оправдал Грибовского.
Суд объяснил свое решение
Постановление в силу не вступило. Полиции, для того чтобы решить, будет ли она обжаловать решение суда, нужно было дождаться его мотивировочной части. Интересен этот документ был и нам, поскольку из него можно понять, что же произошло в День шахтера, когда Грибовский потерял сознание, был реанимирован бригадой скорой помощи и оказался в руках не врачей, а работников полиции.
Достоверно известно следующее: 27 августа 2017 года около 16 часов во время празднования Дня шахтера работник концерна Eesti Energia и профсоюзный лидер неожиданно потерял сознание. Приехавшая скорая помощь определила его состояние как передозировку наркотиками, привела Грибовского в чувство и вызвала полицию, после он был доставлен в больницу, где у него взяли на анализ пробы мочи.
Полиция вынесла свое постановление на основании заключения Института судебной экспертизы и криминалистики: в представленной для исследования моче были обнаружены следы кокаина и/или карфентанила.
Однако в этой истории есть и другие результаты анализов. Первый выдало отделение неотложной помощи Ида-Вируской центральной больницы на следующий день после инцидента, второй – семейный врач Грибовского. А третий - все тот же Институт судебной экспертизы и криминалистики, расположенный в Таллинне, куда Грибовский специально съездил 16 октября 2017 года и лично сдал анализы. Все три документа гласят, что в организме Грибовского следов наркотических веществ не обнаружено.
Между тем, изучив объективные доказательства, суд пришел к выводам. Первый: в День шахтера в организме Юрий Грибовского действительно были наркотические вещества. Это доказывает медицинская карта, заполненная бригадой скорой помощи, реанимировавшей шахтера, а также заключение судебных медиков, исследовавших переданный им биологический материал. В этом суд не сомневается.
Второй: суд не смог принять в качестве доказательств справки от врачей и повторное заключение судебных медиков, поскольку обычные больничные и семейные врачи не уполномочены проводить подобные анализы и делать такие заключения. А октябрьский результат нельзя было учесть, поскольку анализ сдавался через полтора месяца после инцидента.
При этом суд обратил внимание на иную сторону этого дела. Признав достоверным, что наркотики в организме были, суд задался вопросом: а как они туда попали? На это же обратил внимание и адвокат обвиняемого. Грибовский утверждает, что никаких наркотиков не употреблял. Полиция и факты доказывают обратное, однако, в деле нет никаких указаний на то, что правоохранительные органы установили сам факт приема наркотиков.
Иными словами, чтобы обвинить Грибовского в приеме наркотиков, нужно доказать, что он сделал это самостоятельно и умышленно. Однако именно этого доказательства в деле нет. На это суд попенял отдельно, укорив следователя в том, что он зациклился на очевидной версии, но не рассмотрел ни одну другую. Например, ту, что наркотики попали в организм Грибовского без его ведома: их могли добавить в стакан с напитком, который Грибовский пил на празднике.
Этих выводов суду хватило, чтобы удовлетворить жалобу Юрия Грибовского. Кстати, хотя суд отказался приобщать к делу другие справки, нам как лицам посторонним и непроцессуальным кажется интересным тот факт, что в организме человека, которого обвиняют в употреблении карфетамина, несколько раз не находили вообще никаких следов наркотических веществ.
И снова прав, но снова обвинен
Пока суд готовил мотивировочную часть, а полиция ее изучала, Грибовский действовал. В этой ситуации ему нужно не только защитить свое имя, но и решить вопрос с работодателем. Из концерна его уволили за несколько дней до появления решения суда первой инстанции. Не сменили гнев на милость, и когда был вынесен оправдательный приговор. Поэтому решать конфликт Грибовского с Eesti Energia (а точнее, с предприятием AS Enefit Kaevandused, входящим в этот концерн) пришлось Комиссии по рассмотрению трудовых споров.
Вчера комиссия огласила свое решение, и оно в пользу Грибовского. Расторжение трудового договора аннулировано, шахтер должен быть восстановлен на рабочем месте.
Комиссия указала на то, что постановление о досрочном расторжении трудового договора по причине утраты доверия никак не обосновано. Если работник нанес своим поведением вред работодателю, сначала нужно было сделать ему предупреждение, и только потом расторгать договор. Работодатель ссылался на внутренние правила концерна, в которых отдельно сказано, что работник не может принимать никаких веществ, кроме легкого алкоголя во время праздника.
Комиссия возразила: Грибовский потерял сознание не на работе, а на празднике вне территории шахты. Он никого не подстрекал к употреблению наркотиков и категорически отрицает, что принимал наркотики сам. Профсоюз просил работодателя не увольнять доверенное лицо до вынесения решения суда, но работодатель не стал ни ждать суда, который доводы Грибовского отчасти принял, ни прислушиваться к мнению профсоюза. Кроме того, комиссия обратила внимание на то, что в течение трех месяцев после инцидента работодатель доверял своему работнику, а потом вдруг перестал. Хотя никогда - ни до произошедшего инцидента, ни после - нареканий к работе Грибовского у работодателя не было.
Исходя из законов и логики, Комиссия по рассмотрению трудовых споров пришла к выводу, что законодательство было нарушено, а причин для расторжения договора не было. Поэтому увольнение аннулировано.
И в этой ситуации Юрий Грибовский мог бы вздохнуть с облечением, но…
Решение Комиссии по рассмотрению трудовых споров можно обжаловать в суде в течение 30 дней. Rus.Postimees обратился в Eesti Energia с вопросом, не изменил ли работодатель своего мнения. Или же он собирается обжаловать решение комиссии? «Мнение работодателя не изменилось», - ответила пресс-секретарь концерна Елена Дербнева.
Обратились мы и в Идаскую префектуру, чтобы узнать, обжаловала ли полиция оправдательный приговор суда или он вступил в силу. «После ознакомления с обоснованием решения Вируского уездного суда, полиция решила подать кассационную жалобу в Государственный суд», - ответила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кертту Кралль.
Таким образом, эта история еще не завершена и Грибовскому предстоит бороться дальше.