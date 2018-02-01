Утративший доверие руководства Eesti Energia профсоюзный деятель выигрывает спор за спором, но доверие не восстанавливается

Суд объяснил свое решение

Постановление в силу не вступило. Полиции, для того чтобы решить, будет ли она обжаловать решение суда, нужно было дождаться его мотивировочной части. Интересен этот документ был и нам, поскольку из него можно понять, что же произошло в День шахтера, когда Грибовский потерял сознание, был реанимирован бригадой скорой помощи и оказался в руках не врачей, а работников полиции.

Достоверно известно следующее: 27 августа 2017 года около 16 часов во время празднования Дня шахтера работник концерна Eesti Energia и профсоюзный лидер неожиданно потерял сознание. Приехавшая скорая помощь определила его состояние как передозировку наркотиками, привела Грибовского в чувство и вызвала полицию, после он был доставлен в больницу, где у него взяли на анализ пробы мочи.

Полиция вынесла свое постановление на основании заключения Института судебной экспертизы и криминалистики: в представленной для исследования моче были обнаружены следы кокаина и/или карфентанила.

Однако в этой истории есть и другие результаты анализов. Первый выдало отделение неотложной помощи Ида-Вируской центральной больницы на следующий день после инцидента, второй – семейный врач Грибовского. А третий - все тот же Институт судебной экспертизы и криминалистики, расположенный в Таллинне, куда Грибовский специально съездил 16 октября 2017 года и лично сдал анализы. Все три документа гласят, что в организме Грибовского следов наркотических веществ не обнаружено.

Между тем, изучив объективные доказательства, суд пришел к выводам. Первый: в День шахтера в организме Юрий Грибовского действительно были наркотические вещества. Это доказывает медицинская карта, заполненная бригадой скорой помощи, реанимировавшей шахтера, а также заключение судебных медиков, исследовавших переданный им биологический материал. В этом суд не сомневается.

Второй: суд не смог принять в качестве доказательств справки от врачей и повторное заключение судебных медиков, поскольку обычные больничные и семейные врачи не уполномочены проводить подобные анализы и делать такие заключения. А октябрьский результат нельзя было учесть, поскольку анализ сдавался через полтора месяца после инцидента.

При этом суд обратил внимание на иную сторону этого дела. Признав достоверным, что наркотики в организме были, суд задался вопросом: а как они туда попали? На это же обратил внимание и адвокат обвиняемого. Грибовский утверждает, что никаких наркотиков не употреблял. Полиция и факты доказывают обратное, однако, в деле нет никаких указаний на то, что правоохранительные органы установили сам факт приема наркотиков.