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  • Мужчины, выехавшие на лед Чудского озера на мотосанях, получили штраф

Мужчины, выехавшие на лед Чудского озера на мотосанях, получили штраф

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Мотосани. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Пограничники оштрафовали двух человек, которые на мотосанях выехали на лед Чудского озера, предварительно не зарегистрировавшись, как того требуют правила.

В среду около 10.00 утра пограничники с заставы Муствеэ обнаружили на Чудском озере почти в трех километрах от берега мотосани и двух мужчин на них, сообщила в четверг BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Поскольку мужчины до выхода на лед не зарегистрировались согласно требованиям, пограничники назначили им денежный штраф.

Выезд на лед на внедорожнике следует регистрировать на ближайшей погранзаставе.

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