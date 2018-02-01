Мужчины, выехавшие на лед Чудского озера на мотосанях, получили штраф
1 февраля 2018 г., 16:28
Пограничники оштрафовали двух человек, которые на мотосанях выехали на лед Чудского озера, предварительно не зарегистрировавшись, как того требуют правила.
В среду около 10.00 утра пограничники с заставы Муствеэ обнаружили на Чудском озере почти в трех километрах от берега мотосани и двух мужчин на них, сообщила в четверг BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Поскольку мужчины до выхода на лед не зарегистрировались согласно требованиям, пограничники назначили им денежный штраф.
Выезд на лед на внедорожнике следует регистрировать на ближайшей погранзаставе.