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Завтра в Эстонии будут вывешены флаги

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Государственный флаг Эстонии.

ФОТО: Toomas Huik

В пятницу исполняется 98 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, в Эстонии в этот день вывешиваются государственные флаги.

Государственный флаг поднимают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица, сообщила госканцелярия. Флаг могут поднять и все остальные.

Флаги вывешивают не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор между Эстонией и Советской Россией. Тартуское перемирие стало окончанием Освободительной войны, Россия безоговорочно и навеки признала независимость Эстонии. Договор является первой значительной победой эстонской дипломатии.

С эстонской стороны договор подписали члены Учредительного собрания Яан Поска, Антс Пийп, Юлиус Сельямаа, Майт Пюйман и генерал-майор Яан Соотс.

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