Бывшего владельца ресторанов «Баку», «Шеш-Беш» и «Киш-Миш» выслали из Эстонии

Вышедший на свободу досрочно, отбывавший длительный тюремный срок за наркопреступления азербайджанец Ахлиман Зейналова (38), которому принадлежали таллиннские рестораны "Баку", "Шеш-Беш" и "Киш-Миш", в конце января был выслан из Эстонии на родину.
Как писал Rus.err.ee, 5 января Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство об УДО, но также постановил выслать Зейналова в Азербайджан, где проживают его жена и дочь.
Ахлиман Зейналов был задержан эстонскими властями 3 декабря 2007 года. На следующий день его арестовали по обвинению в организации масштабной международной наркосети.
В марте 2010 года Харьюский уездный суд приговорил Зейналова к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, а окончательно приговор вступил в силу в январе 2011, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Ахлимана Зейналова.