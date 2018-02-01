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  • Бывшего владельца ресторанов «Баку», «Шеш-Беш» и «Киш-Миш» выслали из Эстонии

Бывшего владельца ресторанов «Баку», «Шеш-Беш» и «Киш-Миш» выслали из Эстонии

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Ахлиман Зейналов в зале суда.

ФОТО: Тоомас Хуйк

Вышедший на свободу досрочно, отбывавший длительный тюремный срок за наркопреступления азербайджанец Ахлиман Зейналова (38), которому принадлежали таллиннские рестораны "Баку", "Шеш-Беш" и "Киш-Миш", в конце января был выслан из Эстонии на родину.

Как писал Rus.err.ee, 5 января Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство об УДО, но также постановил выслать Зейналова в Азербайджан, где проживают его жена и дочь.

Ахлиман Зейналов был задержан эстонскими властями 3 декабря 2007 года. На следующий день его арестовали по обвинению в организации масштабной международной наркосети.

В марте 2010 года Харьюский уездный суд приговорил Зейналова к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, а окончательно приговор вступил в силу в январе 2011, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Ахлимана Зейналова.

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