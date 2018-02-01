Бывшего владельца ресторанов «Баку», «Шеш-Беш» и «Киш-Миш» выслали из Эстонии

Как писал Rus.err.ee, 5 января Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство об УДО, но также постановил выслать Зейналова в Азербайджан, где проживают его жена и дочь.

Ахлиман Зейналов был задержан эстонскими властями 3 декабря 2007 года. На следующий день его арестовали по обвинению в организации масштабной международной наркосети.