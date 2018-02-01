«Не голосуйте за чучундриков»: Навальный призвал россиян бойкотировать выборы

«Любой нормальный кандидат должен сейчас убиваться, чтобы получить ваш голос. Скажите честно: вы чувствуете, что кто-то бьется за ваш голос? Есть ощущение, что вы - избиратель - ценность в этой избирательной кампании? И честный ответ: конечно, нет. Я думаю, что никто не может отрицать, что наш штаб только для подготовки [забастовки избирателей 28 января] провел работы больше, чем все остальные кандидаты, вместе взятые. Реальная кропотливая работа по всей России. От заявок до оформления сцен. От рекламы в интернете до юридической помощи задержанным. Кандидаты должны делать то же самое и еще гораздо больше. Даже и не пытаются изображать», - посетовал оппозиционер в своем блоге.

Навальный задался вопросом, почему мотивация отстраненного кандидата и его штаба может быть выше, чем у действующего кандидата, ведь его политическая судьба на кону. «Каждые полпроцента важны. Давай выступай, призывай, уговаривай, громи других кандидатов, отнимай их голоса. Ничего нет. Пустота. В этой пустоте немного интервью и два-три раза в неделю выступления в небольших залах. Классная общероссийская избирательная кампания. Правда в том, что этим „кандидатам“ на вас плевать. Им не для того велели участвовать», - подчеркнул политик.

В связи с этим, по словам Навального, пойти на участок для голосования - это поддержать такой стандарт политики, когда кандидаты-«чучундрики» и избиратели существуют в параллельных мирах. «Избиратель не представляет ни малейшей ценности. То есть он нужен, но только как мебель или атрибут - заведомому победителю нужна явка и картинка, что люди пришли и признали его победу. Не ходите. Это обман. Не ходите и не признавайте себя мебелью. Участвуйте в забастовке», - заключил оппозиционер.

Напомним, в воскресенье, 28 января, во многих городах России прошли забастовки избирателей. Согласованные акции состоялись в 46 субъектах федерации. Акции в Москве и Санкт-Петербурге согласованы не были. По официальной оценке МВД, в акциях приняли участие 4700 человек, по данным организаторов, участников было гораздо больше. В одной лишь Москве, судя по кадрам с места событий, присутствовали тысячи человек. В ходе акций были задержаны 350 человек, большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов.

Вскоре после забастовки полиция начала задерживать сторонников Навального одного за другим. Сперва 15 суток административного ареста получили руководитель московского штаба оппозиционера Сергей Бойко и сотрудник ФБК Николай Ляскин. Еще одного сторонника политика, Константина Салтыкова арестовали на 30 суток. Накануне ведущий «Навальный Live» Руслан Шаведдинов был отправлен под арест на восемь суток по статье 20.2 КоАП об организации несанкционированного мероприятия. По такому же обвинению за решетку на пять суток отправилась пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.