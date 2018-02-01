Во время проверки обнаружили нелегального работника

Рейд проводился 31 января в Выруском и Пыльваском уездах, проверялась законность пребывания и работы в стране работающих на предприятиях людей, сообщила вчетверг BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны, Были проверены два предприятия, два юридических лица и 68 физических лиц.