Во время проверки обнаружили нелегального работника
1 февраля 2018 г., 16:54
Сотрудники Лыунаской префектуры и Налогово-таможенного департамента во время проверки предприятий Выруского и Пыльваского уездов выявили одного не внесенного в регистр работника.
Рейд проводился 31 января в Выруском и Пыльваском уездах, проверялась законность пребывания и работы в стране работающих на предприятиях людей, сообщила вчетверг BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны, Были проверены два предприятия, два юридических лица и 68 физических лиц.
Был выявлен один не внесенный в регистр работник, в отношении которого Налогово-таможенный департамент возбудил производство.
Других нарушений в ходе совместного рейда установлено не было.