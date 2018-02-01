четверг, 1 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Для меня не существует границ – ни идеологических, ни национальных, ни географических"

Андрес Мустонен

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

Во время проверки обнаружили нелегального работника

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Сотрудники Лыунаской префектуры и Налогово-таможенного департамента во время проверки предприятий Выруского и Пыльваского уездов выявили одного не внесенного в регистр работника. 

Рейд проводился 31 января в Выруском и Пыльваском уездах, проверялась законность пребывания и работы в стране работающих на предприятиях людей, сообщила вчетверг BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны, Были проверены два предприятия, два юридических лица и 68 физических лиц.

Был выявлен один не внесенный в регистр работник, в отношении которого Налогово-таможенный департамент возбудил производство.

Других нарушений в ходе совместного рейда установлено не было.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ