Подробности жестокого избиения нигерийцев: что на самом деле произошло в таллиннском автобусе?

Согласно обвинению, 30-летний Антон ударил одного из пострадавших ногой в область грудной клетки, а также кулаками неоднократно в область грудной клетки и головы. После этого он схватил другого пострадавшего за волосы. Когда пострадавшие вышли из автобуса на улице Сыле на остановке "Эхте", нарушитель порядка достал из кармана нож и угрожал им.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко сказала, что нарушитель был быстро задержан благодаря смелым людям, которые вмешались в ситуацию. „Благодарим Алексея, Станислава и Карла, которые не оставили пострадавших без помощи, вмешались в происходящее, связались с Центром тревоги и удерживали нарушителя до прибытия патруля, – сказала Мирошниченко. - Забота о других людях и решительные действия могут спасти жизнь человека. Но я призываю всегда оценивать ситуацию и не подвергать свою жизнь опасности. Напоминаю всем, что если вам требуется помощь, незамедлительно звоните на номер 112".

Задержанный был доставлен в отделение полиции, где его позже допросили в качестве подозреваемого.

Сегодня, 1 февраля, данное уголовное дело было заслушано в суде в рамках ускоренного производства. „Антону было предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка. Считаю необходимым добавить, что было задето чувство безопасности всех находившихся во время происшествия в автобусе людей, в том числе и детей. Хотя обвиняемый признает свою вину и сожалеет о содеянном, я придерживаюсь мнения, что в случае признания его виновным Антону в качестве наказания следует назначить частичное реальное тюремное заключение", – сказала окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Наталья Лебедь на заседании в Харьюском уездном суде.

Суд ознакомился с собранными доказательствами, на основании которых признал мужчину виновным в совершении преступления и вынес в качестве наказания условное тюремное заключение. Помимо этого он будет находиться под надзором и выполнять контрольные требования в течение испытательного срока в 18 месяцев.