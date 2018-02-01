Видео: метель преподнесла неприятный сюрприз эстонскому почтальону
1 февраля 2018 г., 17:21
Иногда работа почтальона это что-то большее, чем просто доставка писем и посылок. В Пярнумаа почтальон для выполнения свои рабочих обязанностей вынуждена была убрать с дороги огромную ветку дерева.
Сегодня утром в Пярнумаа почтальон Omniva Лийс убрала с проезжей части упавшую на дорогу большую ветку дерева, чтобы доставить почту.
Смотрите видео из волости Аудру, где погода преподнесла неприятный сюрприз почтальону!