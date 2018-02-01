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  • Видео: метель преподнесла неприятный сюрприз эстонскому почтальону

Видео: метель преподнесла неприятный сюрприз эстонскому почтальону

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Иногда работа почтальона это что-то большее, чем просто доставка писем и посылок. В Пярнумаа почтальон для выполнения свои рабочих обязанностей вынуждена была убрать с дороги огромную ветку дерева.

Сегодня утром в Пярнумаа почтальон Omniva Лийс убрала с проезжей части упавшую на дорогу большую ветку дерева, чтобы доставить почту.

Смотрите видео из волости Аудру, где погода преподнесла неприятный сюрприз почтальону!

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