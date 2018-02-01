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  • Таллинн за полмиллиона евро купит у ПБК три передачи на русском языке

Таллинн за полмиллиона евро купит у ПБК три передачи на русском языке

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Автомобиль ПБК.

ФОТО: ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS

Таллиннская городская канцелярия заключила договор на производство и трансляцию телепередач «Доброе утро, Таллинн», «Наша Столица» и «Русский Вопрос» с BMA Estonia, которое выиграло объявленный в конце прошлого года конкурс госпоставок.

В соответствии с договором будут произведены и показаны на Первом Балтийском канале 220 передач «Доброе утро, Таллинн!» по будням с 7:00 до 9:10 в период с января 2018 по январь 2019 года (за исключением июля). Стоимость производства 220 передач составит 301 840 евро.

Передача «Наша столица», посвященная городским темам, продолжительностью не менее 30 минут выйдет в эфир как минимум 40 раз с января по декабрь текущего года. Стоимость производства и трансляции составит 86 240 евро.

Также в период с февраля по декабрь 2018 года в эфир выйдет 20 передач «Русский вопрос», что будет стоить 105 400 евро. К суммам будет добавлен налог с оборота.

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