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Акционеры RB Rail выразили недоверие руководителю предприятия

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Акционеры реализующего проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica совместного предприятия трех Балтийских стран RB Rail выразили недоверие председателю правления предприятия Байбе Рубеса.

Это подтвердили вильнюсскому бюро BNS надежные источники. По их информации, руководители всех сторон и глава компании уже некоторое время не могли найти общий язык.

Сама Рубеса сказала BNS в Литве, что не знает, какое решение было принято на собрании акционеров в четверг, а это должны прокомментировать литовская компания Lietuvos gelezinkeliai или Rail Baltica statyba.

"У меня нет комментариев и я не знаю, что произошло на собрании акционеров. Меня там не было", - сказала Рубеса.

Агентству BNS пока не удалось связаться с представителями акционеров предприятия.

Решение о дальнейшей судьбе Байбы Рубеса примет наблюдательный совет компании. По словам Рубеса, сейчас идет заседание наблюдательного совета компании, но комментировать его она отказалась.

Байба Рубеса была избрана председателем правления RB Rail в октябре 2015 года. Она возглавляла предприятие Statoil Latvija, работала в азербайджанском подразделении Statoil, в наблюдательном совете латвийского банка Citadele.

Акционерами RB Rail являются Lietuvos gelezinkeliai, Eiropas Dzelzcela Linijas и Rail Baltic Estonia.

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