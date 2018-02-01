Акционеры RB Rail выразили недоверие руководителю предприятия

Это подтвердили вильнюсскому бюро BNS надежные источники. По их информации, руководители всех сторон и глава компании уже некоторое время не могли найти общий язык.

Сама Рубеса сказала BNS в Литве, что не знает, какое решение было принято на собрании акционеров в четверг, а это должны прокомментировать литовская компания Lietuvos gelezinkeliai или Rail Baltica statyba.

"У меня нет комментариев и я не знаю, что произошло на собрании акционеров. Меня там не было", - сказала Рубеса.

Агентству BNS пока не удалось связаться с представителями акционеров предприятия.

Решение о дальнейшей судьбе Байбы Рубеса примет наблюдательный совет компании. По словам Рубеса, сейчас идет заседание наблюдательного совета компании, но комментировать его она отказалась.

Байба Рубеса была избрана председателем правления RB Rail в октябре 2015 года. Она возглавляла предприятие Statoil Latvija, работала в азербайджанском подразделении Statoil, в наблюдательном совете латвийского банка Citadele.