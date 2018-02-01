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  • Эксперт об обещании резко повысить пенсию: центристы, возможно, сами роют себе яму

Эксперт об обещании резко повысить пенсию: центристы, возможно, сами роют себе яму

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ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

По мнению эксперта по связям с общественностью Оття Луми, заявление Центристской партии и внеочередном повышении пенсий говорит, прежде всего, о том, что к следующим выборам центристы хотят упрочить свою поддержку среди пожилых людей. 

«Верно, что это делается в латиноамериканском стиле – принципиальные решения для нежизнеспособной пенсионной системы не предлагаются, но просто идет игра в хорошего дядю», - сказал Луми в статье-мнении Äripäev.

Эксперт вспоминает, что на аналогичный шаг в 1998 году пошло правительство Марта Сийманна, но толку в политическом смысле от этого не было. 

«Несомненно, позиция Центристской партии сейчас другая, но все-таки, если выяснится, что, то послание, которое по своей сути очень популистское, не работает в политическом плане, то центристы сами себе выроют глубокую дыру в бюджете», - отметил он. 

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