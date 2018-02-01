Эксперт об обещании резко повысить пенсию: центристы, возможно, сами роют себе яму

«Верно, что это делается в латиноамериканском стиле – принципиальные решения для нежизнеспособной пенсионной системы не предлагаются, но просто идет игра в хорошего дядю», - сказал Луми в статье-мнении Äripäev.

Эксперт вспоминает, что на аналогичный шаг в 1998 году пошло правительство Марта Сийманна, но толку в политическом смысле от этого не было.

«Несомненно, позиция Центристской партии сейчас другая, но все-таки, если выяснится, что, то послание, которое по своей сути очень популистское, не работает в политическом плане, то центристы сами себе выроют глубокую дыру в бюджете», - отметил он.