Разница в 118 млн евро: обустройство границы с Россией обойдется Эстонии в 2,5 раза дороже

Если в представленной в феврале 2015 года кабинету министров предварительной оценке обустройство и модернизация инфраструктуры восточной границы Эстонии должна была обойтись в 79 млн евро, то в соответствии с только что подготовленными строительными проектами сумма затрат на обустройство границы выйдет на 118 млн евро дороже. Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба МВД.

«Обустройство восточной границы Эстонии продолжится, как и в прежние годы. Продолжатся запланированные и на этот год работы. Эстония получит наилучшую для себя восточную границу, которая одновременно является и внешней границей как Европейского Союза, так и НАТО и здесь никаких послаблений не предвидится. В то же время, создавшуюся ситуацию обязательно надо обсудить в правительстве», - сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт, который только в четверг получил от Департамента полиции и погранохраны калькуляцию работ.

Министр внутренних дел инициировал проведение аудита с тем, чтобы выяснить, каким образом составлялся проект обустройства восточной границы и по какой причине с проектом строительных работ сроки были затянуты. «Аудит должен проконтролировать, были ли в процессе планирования строительных работ совершены ошибки, была ли оказана поддержка объективным данным при составлении калькуляции и почему разница в ценах оказалась такой значительной», - отметил Анвельт.

По его словам, перед тем как продлевать срок полномочий нынешнего генерального директора Департамента полиции и погранохраны, он хотел бы получить четкие ответы на все эти вопросы.

«Восстановившая независимость Эстония начала готовить крупномасштабные проекты строительства на границе в 2015 году. Пограничная полоса с эстонской стороны была покрыта зарослями, государство не имело в своем распоряжении и собственности приграничных земельных участков, не было подъездных дорог, не были проложены дороги для передвижения патрулей и не подведено электричество для объектов на границе. В первую очередь повышают цены на первоначальные строительные проекты тяжелые природные условия на границе, болотистые места, ограничения, установленные проектом Natura 2000, высокий уровень грунтовых вод, необходимость проведения мелиоративных работ на границе. Дороже запланированного делают работы и технологические решения по охране границы. Департамент полиции и погранохраны с момента начала подготовки проектировочных работ информировал своих партнеров о том, что окончательная смета будет составлена только после завершения проектирования. Бюджет такой объемной работы можно составить только после того, как выполнены все необходимые исследования, составлены строительные, технические и инфотехнологические проекты», - сообщил BNS генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.