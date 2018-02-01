В Эстонии за день произошло полсотни ДТП, пострадали пять человек

«Хотя сегодня произошло огромное количество ДТП, большая часть из них, к счастью, незначительные», - говорит пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

По состоянию на 19 часов, в Харьюмаа полицейские отреагировали на 26 ДТП. Скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья трех людей.

Ляэнеская префектура сообщает о 14 ДТП в их местности. В основном речь идет о столкновении двух машин или вылетах автомобилей с дороги. В ДТП пострадал один человек. Также в Ляэнемаа на автомобиль упали два дерева.

Полицейские Идаской префектуры отреагировали на пять ДТП, в которых люди не пострадали.

В Южной Эстонии вмешательство полиции понадобилось 12 раз: незначительные столкновения, вылеты с дороги.