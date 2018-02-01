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В Эстонии за день произошло полсотни ДТП, пострадали пять человек

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ФОТО: Elmo Riig

По предварительным данным, сегодня в 56 ДТП пострадали пять человек, из которых четверо получили легкие повреждения.

«Хотя сегодня произошло огромное количество ДТП, большая часть из них, к счастью, незначительные», - говорит пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

По состоянию на 19 часов, в Харьюмаа полицейские отреагировали на 26 ДТП. Скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья трех людей.

Ляэнеская префектура сообщает о 14 ДТП в их местности. В основном речь идет о столкновении двух машин или вылетах автомобилей с дороги. В ДТП пострадал один человек. Также в Ляэнемаа на автомобиль упали два дерева.

Полицейские Идаской префектуры отреагировали на пять ДТП, в которых люди не пострадали.

В Южной Эстонии вмешательство полиции понадобилось 12 раз: незначительные столкновения, вылеты с дороги.

Полиция призывает водителей сегодня вечером и завтра утром быть осторожными на шоссе, соблюдать дистанцию и выбирать подходящую скорость.

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