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  • Последствия непогоды: 700 домов в Эстонии остаются без электричества

Последствия непогоды: 700 домов в Эстонии остаются без электричества

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ФОТО: Valmar Voolaid

Сетевой оператор Elektrilevi к вечеру четверга восстановил прерванную в результате снегопада подачу электричества 3500 клиентам на островах и в Пярнуском уезде. Еще около 700 потребителей в Эстонии пока остаются без света.

Об этом BNS сообщила в четверг вечером пресс-служба Elektrilevi, отметив, что сильный снегопад в течение дня вызвал множество повреждений на линиях электропередачи на островах Сааремаа и Хийумаа, а также в Пярнуском уезде. По состоянию на 19:45 почти 3500 клиентам подача электричества была восстановлена, еще 700 пока ждут своей очереди.

«Мы поставили себе задачей в течение четверга ликвидировать последствия аварий на ЛЭП среднего напряжения на островах и в Пярнуском уезде. Работы ведутся преимущественно в темное время суток. Их затрудняют сложные погодные и дорожные условия, поэтому часть работы по восстановлению электроснабжения скорее всего придется перенести на пятницу. Возможное ожидание коснется, по-видимому, около одной сотни домохозяйств», - отметил руководитель центра управления электросетями Elektrilevi Юри Клаассен.

Основной причиной обрыва ЛЭП является налипание на ветки деревьев влажного и тяжелого снега. Падающие под тяжестью снега деревья обрывают провода, что приводит к коротким замыканиям.

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