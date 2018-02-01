Последствия непогоды: 700 домов в Эстонии остаются без электричества

Об этом BNS сообщила в четверг вечером пресс-служба Elektrilevi, отметив, что сильный снегопад в течение дня вызвал множество повреждений на линиях электропередачи на островах Сааремаа и Хийумаа, а также в Пярнуском уезде. По состоянию на 19:45 почти 3500 клиентам подача электричества была восстановлена, еще 700 пока ждут своей очереди.

«Мы поставили себе задачей в течение четверга ликвидировать последствия аварий на ЛЭП среднего напряжения на островах и в Пярнуском уезде. Работы ведутся преимущественно в темное время суток. Их затрудняют сложные погодные и дорожные условия, поэтому часть работы по восстановлению электроснабжения скорее всего придется перенести на пятницу. Возможное ожидание коснется, по-видимому, около одной сотни домохозяйств», - отметил руководитель центра управления электросетями Elektrilevi Юри Клаассен.