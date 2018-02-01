Стали известны подробности смертельного ДТП в Тартумаа

О ДТП на 10-м км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме-теэ в Центр тревоги поступило сообщение около 13.15. По предварительным данным, ехавший из Тарту в сторону Вильянди Ford Mondeo по до сих пор неизвестной причине сместился на встречную полосу, где столкнулся с машиной Volvo.