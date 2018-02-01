Стали известны подробности смертельного ДТП в Тартумаа

Во вторник, 30 января, в Тартумаа произошло ДТП, в результате которого погиб 71-летний мужчина. Экспертиза выяснила, что водители Ford и Volvo были трезвы, передает Tartu Postimees.
О ДТП на 10-м км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме-теэ в Центр тревоги поступило сообщение около 13.15. По предварительным данным, ехавший из Тарту в сторону Вильянди Ford Mondeo по до сих пор неизвестной причине сместился на встречную полосу, где столкнулся с машиной Volvo.
Лобовое столкновение машин было настолько сильным, что Volvo от полученного удара улетела в кювет. Ford остался стоять на проезжей части, но сидевший за рулем 71-летний мужчина скончался на месте происшествия. Скорая помощь доставила в больницу в тяжелом состоянии пассажирку из Ford и сидевшую за рулем Volvo женщину.
Причина ДТП пока неизвестна, ведется расследование.