Фото: здание Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета

Про обстрел здания ведомства из ручного противотанкового гранатомета рассказал РБК депутат народного совета ДНР Владислав Бриг. По его словам, выстрелы производились из РПГ-26, установленного на самодельной треноге, с самодельным дистанционным управлением.

В результате обстрела никто не погиб и не пострадал. "Вокруг в домах есть повреждения окон от разрыва, жертв нет", - сообщил Бриг.

Министр обороны ДНР Владимир Кононов подтвердил РИА "Новости", что пострадавших нет. По данным "Интерфакса", в расположенных рядом со зданием минобороны ДНР на улице Челюскинцев многоэтажных домах вылетели стекла. На месте происшествия работают представители МЧС и экстренные службы.

Фото с места обстрела Минобороны ДНР. Тубус от граника диверсанты бросили тут же. pic.twitter.com/15kgDFUvzZ — Александр Коц (@sashakots) 1 февраля 2018 г.

При этом руководство самопровозглашенной республики называет случившееся терактом. В оперативном командовании ДНР сообщили РИА "Новости", что считают обстрел здания покушением на Кононова. "Данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова. Это уже 11 покушение с начала конфликта", - сказал собеседник агентства.