Фото: здание Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета

Неизвестные в четверг, 1 февраля, обстреляли из гранатомета здание министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате повреждения получили несколько домов, но пострадавших нет, передает Newsru.
Про обстрел здания ведомства из ручного противотанкового гранатомета рассказал РБК депутат народного совета ДНР Владислав Бриг. По его словам, выстрелы производились из РПГ-26, установленного на самодельной треноге, с самодельным дистанционным управлением.
В результате обстрела никто не погиб и не пострадал. "Вокруг в домах есть повреждения окон от разрыва, жертв нет", - сообщил Бриг.
Министр обороны ДНР Владимир Кононов подтвердил РИА "Новости", что пострадавших нет. По данным "Интерфакса", в расположенных рядом со зданием минобороны ДНР на улице Челюскинцев многоэтажных домах вылетели стекла. На месте происшествия работают представители МЧС и экстренные службы.
Фото с места обстрела Минобороны ДНР. Тубус от граника диверсанты бросили тут же. pic.twitter.com/15kgDFUvzZ— Александр Коц (@sashakots) 1 февраля 2018 г.
При этом руководство самопровозглашенной республики называет случившееся терактом. В оперативном командовании ДНР сообщили РИА "Новости", что считают обстрел здания покушением на Кононова. "Данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова. Это уже 11 покушение с начала конфликта", - сказал собеседник агентства.
Сам же Кононов сообщил, что организаторы атаки "просчитались". "На данный момент они немного просчитались, ни один человек из министерства не пострадал, пострадало здание, частично личные вещи, личные дела", - сказал министр обороны ДНР (цитата по "Интерфаксу").