«Чувствую себя униженной!»: покупательницу возмутил инцидент в магазине Rimi

«Сегодня закупалась в магазине Rimi торгового центра Mols и вышла из этого магазина с испорченным настроением и негативными эмоциями. Разве так должно быть после магазина, в котором я закупаюсь регулярно и вся наша семья оставляет там деньги? Проблема в том, что до зарплаты у нас с дочерью не осталось денег, поэтому открыли копилку, где были монеты в 10, 20 и 50 центов на общую сумму 18 евро, которыми в кассе я и рассчиталась за продукты», - говорится в жалобе на портале Sūdzības.lv.

«Кассир была очень недовольна, зла, вынудила почувствовать меня униженной и незначительной. Но разве монеты - это не деньги? Вы скажете - нужно было идти в банк менять? Мы и так пробовали делать, там за монеты на 21 евро взяли комиссию 7,13 евро!» - продолжает автор записи.

Представитель Департамента по маркетингу и общественным отношениям Латвии Даце Прейса порталу TVNET подтвердила, что никаких ограничений по расчету наличными деньгами в магазинах нет.

Регула Совета Европы предусматривает, что у банкнот и монет евро - статус законного платежного средства. Банкноты и монеты евро должны принимать как платежное средство в розничных сделках.

Отказаться делать это можно только в связи с причинами, связанными с «принципом доверия» (к примеру, у розничного торговца нет мелочи для выдачи или номинальная стоимость банкнот не сравнима с суммой, полагающейся кредиторам).

При этом в 11 пункте регулы сказано, что ни одно лицо, за исключением эмиссионных учреждений, не должно в обязательном порядке за отдельный платеж принимать более 50 монет.