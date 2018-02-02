Международная операция по поиску более 80 пассажиров парома, затонувшего в Тихом океане, остановлена

Самолеты США, Австралии и Новой Зеландии несколько дней безрезультатно искали в центральной части Тихого океана спасательную лодку, на котором могли оказаться выжившие после крушения пассажирского судна. В итоге поиски было решено прекратить.

"Центр координации спасательных операций в Нанди (город в Фиджи. - прим.ред.) и Кирибати решил, что больше не целесообразно продолжать поиски с воздуха. Самолеты международной операции вернутся", - сообщил Reuters пресс-секретарь Центра координации спасательных операций в Новой Зеландии Винс Чолева .

В поисковой операции участвовали семь самолетов Австралии, Новой Зеландии и береговой охраны США. Была обследована территория океана площадью около 92 тысяч кв. километров. Предполагалось, что на спасательной шлюпке могли оказаться 25 или более пассажиров пропавшего парома.

Власти Кирибати обещают продолжить поиски, отмечает Reuters.

На борту пропавшего парома находилось 88 человек. В минувшее воскресенье были спасены семеро пассажиров. Новозеландский патрульный самолет обнаружил дрейфующую шлюпку с людьми в океане. Лодка находилась в 180 км от ближайшего острова. Рыболовецкое судно забрало спасшихся людей.