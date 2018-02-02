Эстония отмечает 98-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора

Государственный флаг поднимают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица, сообщила госканцелярия. Флаг могут поднять и все остальные.

Флаги вывешивают не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор между Эстонией и Советской Россией. Тартуское перемирие стало окончанием Освободительной войны, Россия безоговорочно и навеки признала независимость Эстонии. Договор является первой значительной победой эстонской дипломатии.