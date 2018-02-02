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Кубинские СМИ сообщили о самоубийстве сына Фиделя Кастро

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ФОТО: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS

На Кубе скончался старший сын бывшего лидера государства Фиделя Кастро - Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт. По данным местных государственных СМИ, после лечения от депрессии на протяжении нескольких месяцев он покончил с собой, сообщает Newsru.com со ссылкой на Reuters.

"Диас-Баларт, которого в течение нескольких месяцев посещала группа врачей из-за состояния глубокой депрессии, этим утром совершил самоубийство", - переводит агентство сообщение с сайта Cubadebate.

Старшему сыну Кастро было 68 лет. Его называли Фиделито из-за внешнего сходства с отцом. Первоначально из-за начавшейся депрессии мужчину положили в больницу. Затем лечение проходило на дому.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был вице-президентом кубинской академии наук, советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций. Ученый оставил предсмертную записку, сообщают СМИ со ссылкой на информационное агентство Prensa Latina.

Кастро Диас-Баларт окончил МГУ по специальности ядерная физика. В 1974-1978 годах был аспирантом в аспирантуре Института атомной энергии в Дубне. После защиты кандидатской диссертации в 1978-1979 годах проводил научные исследования в Институте атомной энергии и на реакторах Нововоронежской АЭС.

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