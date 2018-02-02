Кубинские СМИ сообщили о самоубийстве сына Фиделя Кастро

"Диас-Баларт, которого в течение нескольких месяцев посещала группа врачей из-за состояния глубокой депрессии, этим утром совершил самоубийство", - переводит агентство сообщение с сайта Cubadebate .

Старшему сыну Кастро было 68 лет. Его называли Фиделито из-за внешнего сходства с отцом. Первоначально из-за начавшейся депрессии мужчину положили в больницу. Затем лечение проходило на дому.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был вице-президентом кубинской академии наук, советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций. Ученый оставил предсмертную записку, сообщают СМИ со ссылкой на информационное агентство Prensa Latina .