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Военные самолеты США продолжат полеты над Черным морем

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Истребитель Су-27.

ФОТО: Handout/Reuters/Scanpix

Несмотря на инцидент с Су-27, США не намерены прекращать полеты своих военных самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем, пишет DW.com.

Об этом в четверг, 1 февраля, заявил на брифинге глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

По его словам, военная авиация США летает в международном воздушном пространстве, к которому, в том числе, относится и территория над Черным морем. "У нас есть полное право находиться там. Эти полеты будут продолжены", - заявил Маккензи. Кроме того, он подтвердил позицию Госдепартамента США, назвав перехват американского самолета российским истребителем "небезопасным и непрофессиональным" .

Опасное сближение Су-27 и американского самолета-разведчика произошло 29 января над нейтральными водами Черного моря. В российском министерстве обороны заявили, что истребитель вылетел навстречу неопознанной цели, движущейся в сторону границы РФ, и его действия не позволили американскому разведчику пересечь государственную границу. Американская сторона сообщает, что Су-27 приблизился к их самолету на 1,5 метра.

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