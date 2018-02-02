Военные самолеты США продолжат полеты над Черным морем

По его словам, военная авиация США летает в международном воздушном пространстве, к которому, в том числе, относится и территория над Черным морем. "У нас есть полное право находиться там. Эти полеты будут продолжены", - заявил Маккензи. Кроме того, он подтвердил позицию Госдепартамента США, назвав перехват американского самолета российским истребителем "небезопасным и непрофессиональным" .