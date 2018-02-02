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  • Парад по случаю 100-летнего юбилея Эстонской Республики пройдет в Таллинне

Парад по случаю 100-летнего юбилея Эстонской Республики пройдет в Таллинне

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Парад в Таллинне.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Парад по случаю 100-летнего юбилея Эстонской Республики пройдет в Таллинне 24 февраля в 11 часов на площади Вабадузе. Генеральная репетиция парада состоится 23 февраля в 21.30.

Построение подразделений начнется в 10:15 24 февраля на площади Вабадузе. Парад будет принимать президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, руководит парадом командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

В параде примет участие более 1100 человек и около ста единиц техники, всего в параде участвуют 50 знаменных взводов, 4 роты, 3 батареи, 20 взводов и 3 оркестра – вдобавок к оркестру сил обороны и оркестру департамента полиции и погранохраны в параде примет участие оркестр сухопутных войск США.

На параде будут представлены все рода войск, Объединенные Военно-учебные заведения Сил обороны, Балтийский колледж обороны, Караульный батальон, Батальон штаба и связи, 1-я и 2-я пехотные бригады, противотанковый взвод Раплаской дружины Кайтселийта и минометный взвод дружины Харью, Найскодукайтсе и Академический малевконд Таллиннской дружины. В параде также примут участие кадеты Академии внутренней безопасности.

Союзники будут представлены знаменными взводами из Финляндии, Франции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Украины и США. Также в параде участвуют пехотные взводы Великобритании и Дании, которые входят в состав союзнического батальона НАТО. В параде будут задействованы британские танки Challenger, саперные танки Trojan и боевые машины пехоты Warrior.

В случае пригодных для полетов погодных условий, пролет над площадью Вабадузе проведет авиация Сил обороны Эстонии и стран союзников, в составе которой будут вертолеты ВВС Эстонии Robinson R44, учебно-тренировочные самолеты L29, отвечающие за охрану воздушного пространства стран Балтии итальянские истребители Eurofighter и датские истребители F-16. Из-за полетов авиации над площадью Вабадузе будут запрещены полеты дронов или любых других летательных аппаратов.

После окончания парада все желающие смогу ознакомиться с техникой Сил обороны Эстонии и союзников. На выставке техники можно будет увидеть боевые машины пехоты CV9035EE, бронетранспортеры Sisu XA-188, британские танки Challenger, боевые машины пехоты Warrior, саперные танк Trojan и самоходную артиллерийскую установку AS90, 155-мм и 122-мм гаубицы, зенитную установку ЗУ-23-2, зенитно-ракетный комплекс Mistral, противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар Ground Master 403.

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