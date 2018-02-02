В Шанхае фургон въехал в толпу людей: около двух десятков пострадавших

Инцидент произошел в девять утра по местному времени на пересечении улиц Синьчан и Наньцзин в одном из популярных у туристов районов города - Хуанпу, передает РИА "Новости" со ссылкой на Xinhua.

После столкновения с оградой кофейни Starbucks фургон загорелся, но огонь не успел перекинуться на газовые баллоны. Прибывшие пожарные быстро потушили пламя. По предварительным данным, в фургоне находились шесть человек, их также отправили в больницу.