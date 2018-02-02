В Шанхае фургон въехал в толпу людей: около двух десятков пострадавших

В Шанхае автофургон выехал на тротуар и сбил пешеходов. Как минимум 18 человек госпитализировали, трое из них получили серьезные травмы, пишет Newsru.com.
Инцидент произошел в девять утра по местному времени на пересечении улиц Синьчан и Наньцзин в одном из популярных у туристов районов города - Хуанпу, передает РИА "Новости" со ссылкой на Xinhua.
После столкновения с оградой кофейни Starbucks фургон загорелся, но огонь не успел перекинуться на газовые баллоны. Прибывшие пожарные быстро потушили пламя. По предварительным данным, в фургоне находились шесть человек, их также отправили в больницу.
Local media in #Shanghai says car crash that hurt 18 may have been an accident, not an attack, as previously assumed.#BREAKING #BreakingNews #ShanghaiCrash #China pic.twitter.com/ELVIgA6IpM— The Mount Royal Times (@MountRoyalTimes) 2 февраля 2018 г.
Власти Шанхая уже заявили, что в ДТП виноват водитель фургона, который курил за рулем и потерял контроль над транспортным средством, передает Би-би-си.