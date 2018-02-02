США подозревают Сирию в разработке нового химического оружия

Об этом в четверг, 1 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

В частности, власти США предполагают, что сирийский президент Башар Асад сохранил часть запасов химического оружия, несмотря на российско-американский договор, по которому Дамаск должен был уничтожить все химоружие до середины 2014 года. Вместо этого силы Асада продолжили разработку химоружия. Недавние случаи его использования позволяют предположить, что сирийский режим создает новые виды химического оружия, происхождение которого будет сложнее определить, пишет Reuters.

Химоружие может распространиться за пределы Сирии

Если международное сообщество не сможет надавить на сирийского президента, то химическое оружие может распространиться за пределы Сирии вплоть до "американских границ", заявил один из чиновников. "Мы сохраняем за собой право применять военную силу, чтобы предотвратить использование химоружия", - подчеркнул другой собеседник Reuters.