В Госдепе вслед за ЦРУ объяснились по поводу визита находящегося под санкциями Нарышкина в США

В Госдепе пояснили, что ради въезда российских должностных лиц на территорию Соединенных Штатов американская администрация временно приостановила действие санкций.

В санкционные списки США включены Нарышкин и Коробов. Бортников не попал под американские санкции, но числится при этом в черных списках Канады и Евросоюза. Визит руководителей российских спецслужб в США состоялся еще на прошлой неделе, но известно о нем стало уже постфактум.

Как пояснила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт, США могут сделать исключения на въезд в страну для людей, попавших под визовые санкции, если дело касается национальных интересов в области безопасности. "Я могу вам сказать в целом, что, если что-то касается национальных интересов США в области безопасности... у нас есть возможность отменить это, чтобы люди смогли приехать в США", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Науэрт дала понять, что визит руководства российских спецслужб проходил в рамках сотрудничества двух стран в сфере безопасности, а именно - борьбы с терроризмом. "Нет никакого секрета, что, несмотря на наши многие и многие разногласия с правительством России, у нас есть области, где мы должны работать вместе, и одна из этих областей - борьба с терроризмом и ИГИЛ", - добавила пресс-секретарь Госдепа.

Ранее факт визита Нарышкина, Бортникова и Коробова в США подтвердил директор ЦРУ Майк Помпео. В письме лидеру Демократической партии в американском сенате Чаку Шумеру он пояснил, что встречи с "коллегами из российской разведки" происходят периодически и они необходимы для того, чтобы "американцы находились в безопасности". "Мы поставим под серьезную угрозу жизни американцев, если будем игнорировать возможности работы с российскими спецслужбами в борьбе против терроризма", - пояснил директор ЦРУ.

В то же время Помпео отметил, что во время таких встреч американская сторона "не церемонится и никогда не будет этого делать".

Объяснение директора ЦРУ появилось на фоне многочисленных публикаций американских СМИ о визите Нарышкина, Бортникова и Коробова в США, в которых высказывались опасения, что после этой поездки Кремль может решить, будто США готовы простить России ее предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года.

О поездке Нарышкина в США 30 января рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Не буду вас вводить в заблуждение. Сергей Евгеньевич был здесь. Он приезжал", - подтвердил дипломат в интервью "России-1". СВР, а также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказались комментировать информацию о визите.