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Водители, внимание! Cегодня начинается реконструкция улицы Гонсиори

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Улица Гонсиори

ФОТО: Mihkel Maripuu

С понедельника, 5 февраля, начинаются дорожные работы  на улицах Тюрнпу и Лаагна (на отрезке от перекрестка улиц Лаагна и Гонсиори до перекрестка улиц Вильмси и Лаагна).

В ходе работ придется изменить организацию движения в этой зоне. Движение по улице Гонсиори пока останется прежним, и с улицы Лаагна на улицу Гонсиори выехать будет можно.

Транспорт, направляющийся с улицы Лаагна на улицу Одра и Тартуское шоссе, будет направлен в объезд по улице Лубья. Эта улица на время работ на участке до улицы Вилмси станет двухсторонней.  Из центра города в сторону улицы Лаагна можно будет проехать  с улицы Тюрнпу  по улицам Вильмси и Везивярава - в сторону Torupilli Selver или по улице Лубья. На улице Тюрнпу останется открытым для движения один ряд в направлении к улице Вильмса. В апреле изменится организация движения и на улице Тюрнпу. Рекомендуется в районе проводимых работ пользоваться объездом по Петербургскому или Нарвскому шоссе.

Временная организация движения будет действовать до 26 мая.

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