Звезда тенниса Энди Маррей разделит свой новый особняк с непрошенными гостями

Он собирался снести старый дом и построить на его месте уютное семейное гнездышко для спокойной жизни после окончания карьеры, но в проект пришлось срочно вносить коррективы, пишет Realty.newsru.com со ссылкой на The Daily Mail.
Маррей купил поместье в городке Летерхед за 3 млн фунтов стерлингов. Сначала они с женой ограничились пристройкой к старому дому, но в итоге решили снести большинство построек и возвести новый дом. Однако проект пришлось срочно корректировать.
Экологическая экспертиза показала, что в доме есть небольшая колония летучих мышей - нетопырей-карликов и длинноухих ночниц. По британским законам местам обитания видов, которым грозит исчезновение, нельзя вредить никоим образом. Так что Маррею и его семье для продолжения строительства пришлось согласиться предоставить жилье и летучим мышам.
The Daily Mail публикует чертежи нового поместья, раскинувшегося на 28 акрах земли. По данным издания, для мышей оборудуют помещения под крышами двух зданий - в одном будет бассейн, а в другом - тренажерный зал. Балки под крышей будут выступать наружу, чтобы мышам было удобнее попасть внутрь. На время строительства нетопыри тоже не останутся без крова - для них оборудуют временный вольер на территории поместья.
Основной двухэтажный дом неожиданная реновация не затронет. По плану в нем будет пять спален, каждая с отдельным санузлом, а также библиотека, кабинет, большая столовая, кладовая и зал с камином.
Двукратный победитель турнира в Уимблдоне Энди Маррей и его жена Ким купили поместье в 2016 году. Там они будут растить двух маленьких дочек - двухлетнюю Софию и трехмесячную девочку, имя которой прессе пока не сообщили.