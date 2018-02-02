Звезда тенниса Энди Маррей разделит свой новый особняк с непрошенными гостями

Маррей купил поместье в городке Летерхед за 3 млн фунтов стерлингов. Сначала они с женой ограничились пристройкой к старому дому, но в итоге решили снести большинство построек и возвести новый дом. Однако проект пришлось срочно корректировать.

Экологическая экспертиза показала, что в доме есть небольшая колония летучих мышей - нетопырей-карликов и длинноухих ночниц. По британским законам местам обитания видов, которым грозит исчезновение, нельзя вредить никоим образом. Так что Маррею и его семье для продолжения строительства пришлось согласиться предоставить жилье и летучим мышам.

The Daily Mail публикует чертежи нового поместья, раскинувшегося на 28 акрах земли. По данным издания, для мышей оборудуют помещения под крышами двух зданий - в одном будет бассейн, а в другом - тренажерный зал. Балки под крышей будут выступать наружу, чтобы мышам было удобнее попасть внутрь. На время строительства нетопыри тоже не останутся без крова - для них оборудуют временный вольер на территории поместья.

Основной двухэтажный дом неожиданная реновация не затронет. По плану в нем будет пять спален, каждая с отдельным санузлом, а также библиотека, кабинет, большая столовая, кладовая и зал с камином.