У границ Латвии замечен российский военный корабль
2 февраля 2018 г., 15:55
Вблизи латвийской морской границы сегодня замечены буксир и корабль поддержки подводных лодок ВМС России согласно информации Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) в twitter.com.
В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 10 морских милях от территориальных вод государства в Балтийском море НВС идентифицировали буксир "MB-119" класса Goryn и корабль поддержки подводных лодок Aleksandr Pushkin класса Kashtan российских ВМС.
Российские военные корабли и самолеты в последние годы регулярно появляются вблизи границ Латвии.