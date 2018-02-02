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У границ Латвии замечен российский военный корабль

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Флаг Латвии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann/PM

Вблизи латвийской морской границы сегодня замечены буксир и корабль поддержки подводных лодок ВМС России согласно информации Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) в twitter.com.

В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 10 морских милях от территориальных вод государства в Балтийском море НВС идентифицировали буксир "MB-119" класса Goryn и корабль поддержки подводных лодок Aleksandr Pushkin класса Kashtan российских ВМС.

Российские военные корабли и самолеты в последние годы регулярно появляются вблизи границ Латвии.

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