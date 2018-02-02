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В России пенсионерка и ее сын с помощью электрошокера, ножа и скотча убили почтальона

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Скотч.

ФОТО: Scanpix

Пенсионерка и ее 30-летний сын, напавшие на пришедшую к ним домой женщину-почтальона и убившие ее, предстанут перед судом в Екатеринбурге, сообщает ​РИА Новости со ссылкой на сайт регионального СК.

Женщина и ее сын обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "ж", "з" части второй статьи 105 УК РФ "убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем" и пунктом "в" части четвертой статьи 162 УК РФ "разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

Отмечается, что утром 17 февраля 2017 года обвиняемые, находясь в своей квартире по улице Самоцветный бульвар в Екатеринбурге, напали на женщину-почтальона, которая принесла хозяйке квартиры пенсию.

Женщина напала на почтальона с электрошокером, после чего ее сын нанёс почтальону несколько ударов кулаком и стал удерживать ее. Пострадавшей было нанесено несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. После этого злоумышленники обмотали почтальона полиэтиленовой пленкой, скотчем, полиэтиленовыми пакетами и верёвкой. Смерть женщины наступила от удушья.

Сообщается, что обвиняемые завладели 240 тысячами рублей, принадлежащих отделению Пенсионного фонда РФ по Свердловской области и двумя мобильными телефонами погибшей.

Обвиняемые перенесли тело убитой женщины на лестничную клетку этажом ниже. Также они выбросили из квартиры орудие преступления — кухонный нож и вещи, которые могли свидетельствовать о совершенном ими преступлении. 

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