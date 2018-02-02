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Со следующей недели на пруду Шнелли можно будет кататься на коньках

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Коньки. Иллюстративное фото.

ФОТО: BRIAN SNYDER/REUTERS

На окраине старого города - на пруду Шнелли, сегодня начались работы по подготовке ледового катка. На лёд фигуристы и любители катания на коньках, возможно, смогут выйти уже в понедельник.

Управа района Кесклинн заказала очистку пруда Шнелли от снега в пятницу после обеда.

«Сегодня ночью ожидается минусовая температура. Поэтому мы решили заняться очисткой льда, который пока еще достаточно тонкий. Ведь если не очистить будущий каток от снега, то с приходом метели и морозов, лёд превратится в множество ледяных конусов. После этого организовать правильный каток будет значительно сложнее,» - объяснил старейшина Кесклинн Владимир Свет.

Старейшина убедительно просит всё же не выходить на лёд Шнелли на этих выходных, поскольку это пока небезопасно. «Это может быть опасным, потому что лёд еще тонкий и мягкий», - сказал Владимир Свет.

«Потребуется еще пара морозных дней, и в понедельник мы произведем последние измерения и очистку, и, надеюсь, мы откроем ожидаемый ледовый каток. До этого советую всем использовать каток на улице Харью», - сказал он. Управа района Кесклинн даст знать, когда кататься на пруду Шнелли станет безопасно.

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