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"И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!"

Мари Саат

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  • Лаар: надежда заработать на ступенчатом подоходном налоге — такая же сказка, как «Али-Баба и 40 разбойников»

Лаар: надежда заработать на ступенчатом подоходном налоге — такая же сказка, как «Али-Баба и 40 разбойников»

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Март Лаар.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

Попытки исправить введенную еще в 1994 году систему единообразного подоходного налога заранее обречены на провал, пишет Март Лаар, бывший премьер-министром Эстонии в 1992-1994 годах.

«Проблем и вызовов у нас было еще ох как много, но уже осмеливались смотреть в будущее. Важнейшим шагом было принятие Закона о реформе подоходного налога 8 декабря 1993 года, в соответствии с которым с 1 января 1994 в Эстонии начал действовать единообразный подоходный налог», - пишет Лаар в опубликованном в Äripäev мнении, где он вспоминает о начальном периоде восстановления независимости.

В то же время экс-премьер заметил, что попытки улучшить систему подоходного налога наглядно показали, какая ерунда может из этого выйти. «Вместо того, чтобы признать ошибки и по меньшей мере прекратить издевательство над работающими пенсионерами, хотят окончательно закрутить гайки и ввести прогрессивный подоходный налог», - считает Лаар.

Он убежден, что, если страдает часть общества, страдают все, и надежда на этом хорошо заработать - как и на взлетевших в небо акцизах - такая же сказка, как и «Али-Баба и сорок разбойников».

Читайте подробнее в Äripäev.

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